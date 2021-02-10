Премьер Эстонии: Россия унизила Европу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает унизительными итоги визита представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. "Россия унизила представителя Европы, унизила Европу", - заявила Каллас в среду, 10 февраля, выступая в парламенте страны.

"Я думаю, все это остудит людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта", - подчеркнула премьер-министр.

В то же время она не присоединилась к требованиям отставки Борреля, которое высказывают некоторые европейские политики. "Требование головы Борреля" она назвала не тем ответом, который уместен в этой ситуации. "Мы должна наблюдать за Россией и вводить санкции", - заявила Кая Каллас.

Большинство политиков в Брюсселе остались крайне недовольны поездкой Борреля в Москву. "Вы донесли свои сильные месседжи с глазу на глаз, но позволили Лаврову донести свою ложь и высокомерие миллионам людей в мире, которые увидели и ваше унижение", - заявила евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши.

Визит Борреля

Жозеп Боррель в начале февраля совершил трехдневный визит в Москву. Там он встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры, в ходе которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления. При этом европейский дипломат выразил надежду на сертификацию в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и раскритиковал политику США в отношении Кубы.

Во время визита Борреля МИД РФ объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительст ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Такую позицию Москвы раскритиковали Евросоюз, Германия, Швеция, Польша, Великобритания и США.

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