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СМИ ФРГ о генсеке ООН в Казани: "Гутерриш предал Запад"

Андрей Гурков
25 октября 2024 г.

В Германии жестко критикуют Антониу Гутерриша за приезд на саммит БРИКС, за участие в "пропагандистском шоу" Путина и за "сердечные объятия" с Лукашенко. Это "удар в лицо Украине", пишут СМИ. Обзор DW.

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Казань, 24 октября 2024. Рукопожатие президент РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС
Казань, 24 октября 2024. Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКСФото: Grigory Sysoyev/brics-russia2024/AP/picture alliance

Участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани и его общение с российским и белорусским правителями Владимиром Путиным и Александром Лукашенко вызвали бурную реакцию и отчасти очень жесткую критику в немецких СМИ различной политической направленности.

Визит к тому, кто нарушил Хартию ООН

Консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в комментарии под заголовком "Генсек ООН в путинском шоу" подчеркивает, что за сам факт контактов с БРИКС Антониу Гутерриша упрекать не следует: "Это входит в круг его обязанностей - регулярно поддерживать связи со всеми государствами-членами ООН независимо от их политических систем. Он не имеет права игнорировать такую организацию, как БРИКС, ведь в нее входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН, и она объединяет государства, в которых проживает почти половина населения планеты". 

Однако от Антониу Гутерриша можно требовать больше такта и политического чутья, продолжает газета: "Их ему уже недоставало в последнее время при заявлениях по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Его поездка в Россию - очередной тому пример. Он должен был с самого начала понимать две вещи. Во-первых: в беседе с Владимиром Путиным он не добьется ничего, что могло бы хоть немного приблизить окончание войны в Украине, которую тот развязал. Во-вторых: он становится участником пропагандистского шоу российского режима, который с помощью мероприятия в Казани стремился доказать, что не оказался в международной изоляции несмотря на то, что своей агрессивной войной против Украины напрямую нарушил Хартию ООН", - указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Гутерриш покорно терпел антизападную риторику"

Еще более критично настроена левая газета taz. В комментарии под заголовком: "Гутерриш дискредитирует Организацию Объединенных Наций" она обвиняет бывшего лидера Социалистической партии Португалии и премьер-министра этой западноевропейской страны в том, что он "предал Запад".

"Высший представитель международного права пробует татарские сладости в гостях у человека, презирающего международное право. "О, вкусно", - говорит он. Какой подарок для Путина! При этом Гутерриш добродушно смотрит в телекамеры и через своего пресс-секретаря заявляет, что поездки на саммиты БРИКС являются "стандартной практикой", - указывает газета. 

Владимир Путин среди участников саммита БРИКС в Казани
Владимир Путин среди участников саммита БРИКС в Казани Фото: Maxim Shipenkov/AP/picture alliance

"Неужели это теперь стандартная практика - садиться в России за круглый стол группы БРИКС и демонстрировать тем самым "нормальность" той войны, которую Путин ведет против Украины в нарушение международного права? Этим Гутерриш дискредитировал ООН. Но он, похоже, не видит тут проблемы. Как не видит он проблемы и в том, что такие государства, как Иран, Китай и Россия, на глазах у всех разглагольствуют про "диктаторский Запад" и лживо утверждают, будто они создали в группе БРИКС "демократическую и прозрачную систему", которая "способствует правам человека", - возмущается taz.

Комментарий заканчивается словами: "Гутерриш фактически подтвердил авторитарным государствам, занимавшимся самолюбованием во время этого путинского шоу, то, что они сами с таким удовольствием утверждают: Западу - конец. В Казани Западу демонстративно указывали на дверь. И единственный присутствующий представитель Запада все это покорно терпел". 

"Этот генсек не сможет содействовать установлению мира"

"Гутерриш вредит себе и ООН", - считает и берлинская газета Tagesspeigel. Ее комментатор уверен: каждый, кто имеет хоть немного политического инстинкта, должен был бы держаться подальше от саммита в Казани.

"Однако у Антониу Гутерриша фатально отсутствует подобное чутье. А ведь он - глава Объединенных Наций, он - главный в мире дипломат, он в силу своей должности - верховный защитник международного права. Уже одно то, что этот португалец облагородил своим присутствием пропагандистскую встречу в Казани - и тем самым российского президента, является скандалом. А то, что он ему еще и руку жал, любезно при этом улыбаясь, просто возмутительно", - пишет столичная газета.

Своим приездом в Казань Гутерриш "сделал подарок диктатору", и этот жест, который "выглядел как раболепство, равнозначен удару в лицо украинкам и украинцам, которые уже более двух лет живут в условиях войны", говорится в комментарии. На сайте издания он так и озаглавлен: "Удар в лицо Украины".

Антониу Гутерриш во время заседания лидеров БРИКС на саммите в Казани
Антониу Гутерриш во время заседания лидеров БРИКС на саммите в Казани Фото: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/IMAGO

Участие главы ООН в "пропагандистском шоу Путина" никак не способствовало тому, чтобы он выступил в роли честного посредника, отмечает Tagespiegel и приходит к следующему выводу: "Впрочем, и без того вряд ли найдется много тех, кто верил бы в способность Гутерриша успешно содействовать установлению мира. И у Украины, и у Израиля имеются вполне обоснованные сомнения в том, что глава этой всемирной организации - подходящая фигура для такой задачи. Его упрекают в слишком односторонней позиции. Серьезной проблемой является и то, что Гутерриш выглядит бессильным, беспомощным и растерянным - как и сама Организация Объединенных Наций".

"Пример малодушного заискивания"

Генсек ООН вполне мог бы в Казани не просто призывать к "справедливому миру в Украине", но и дипломатично напомнить Путину, что "это он начал войну и что именно он может незамедлительно ее прекратить", считает комментатор первого канала немецкого общественно-правового телевидения ARD.

Он дает участию Антониу Гутерриша в саммите БРИКС такую оценку: "Это именно то малодушное заискивание западных политиков, над которым неоднократно публично насмехался бывший гэбист Путин. Конечно, для того, чтобы прекратить войну в Украине, с Путиным придется разговаривать. Однако Гутерриш - показательный пример того, как это ни в коем случае нельзя делать".  

На полях саммита в Казани генсек ООН Антониу Гутерриш встретился также - и при этом сердечно обнялся - с белорусским властителем Александром Лукашенко. Одним из тех немногих наблюдателей, кто обратил на это внимание, стал эксперт по России берлинского внешнеполитического исследовательского института "Фонд наука и политика" (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge). "Не мог бы кто-нибудь доставить домой этого старого человека? Он выглядит растерянным, и эти люди его используют", - написал он в соцсети X, и саркастический комментарий Яниса Клуге процитировали многие немецкие СМИ.

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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