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ПолитикаУкраина

AFP: Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину

Екатерина Венкина
25 октября 2024 г.

По данным AFP и "РБК-Украина", президент Украины не примет генсека ООН из-за поездки Гутерриша на саммит БРИКС.

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (фото из архива)Фото: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС в Казани. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в окружении главы государства. Информацию подтвердили источники агентства "РБК-Украина" в Офисе президента.

"После Казани (Гутерриш. - Ред.) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Так что Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", - сказал источник агентству AFP.

Генсек ООН призвал к "справедливому миру" в Украине

Генеральный секретарь ООН 24 октября призвал к "справедливому миру" в Украине на встрече в Казани.

"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи" всемирной организации, заявил Гутерриш. По его словам, необходимо уважать "принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств".

В МИД Украины назвали визит "неправильным выбором"

В МИД Украины указали, что встреча Гутерриша с Владимиром Путиным - лидером страны, развязавшей войну против соседнего государства, вредит репутации международной организации. "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира", - отметили представители украинского ведомства в соцсети X.

ООН: Гутерриш осудил полномасштабное вторжение Москвы

В пресс-службе ООН по итогам визита генсека в РФ заявили, что он осудил полномасштабное вторжение Москвы в ходе личной беседы с Путиным, которая произошла уже после того, как Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к "справедливому миру" в Украине.

Во время самого выступления генсек ООН никак не высказывался о нарушении международного права со стороны РФ.

В ходе беседы с Путиным генсек ООН также "выразил убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира", было указано в пресс-релизе ООН. Гутерриш призвал к "продолжению переговоров в этом направлении". Официально они не ведутся с тех пор, как летом 2023 года РФ вышла из "зерновой сделки".

 

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