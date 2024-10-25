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ООН: Гутерриш в Казани осудил вторжение РФ в Украину

Анатолий Арни
25 октября 2024 г.

Генсек ООН сказал Путину, что война РФ против Украины нарушает международное право, заявили в пресс-службе организации.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани 24 октября 2024 года
Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в КазаниФото: Alexander Nemenov/AFP/AP/dpa/picture alliance

Посетивший саммит БРИКС в Казани генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш раскритиковал Россию за ведение войны против Украины и отметил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, что действия России нарушают Устав ООН и международное право. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам поездки Гутерриша на саммит в Казань, опубликованном на официальном сайте ООН.

Согласно сообщению пресс-службы, генсек всемирной организации осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину в ходе личной беседы с Путиным, которая произошла на полях саммита уже после того, как Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к "справедливому миру" в Украине. Во время же самого выступления генсек ООН никак не высказывался о нарушении международного права со стороны РФ. Войну в Украине он упомянул лишь в контексте перечисления продолжающихся международных конфликтов среди прочих упомянутых им вызовов для мирового сообщества.

В ходе беседы с Путиным генсек ООН также "выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира", следует из пресс-релиза ООН. Гутерриш призвал к "продолжению переговоров в этом направлении". Официально они не ведутся с тех пор, как летом 2023 года РФ вышла из "зерновой сделки".

Кроме того, Гутерриш и российский лидер обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке - в частности, "абсолютную необходимость" достичь прекращения огня в секторе Газа и Ливане. В ходе беседы также были затронуты "вопросы развития и международной финансовой системы", сообщила пресс-служба ООН.

Гутерриш призвал Россию к миру в соответствии с Уставом ООН

В своей речи на саммите БРИКС в Казани генсек ООН упомянул, что "справедливый мир" должен уважать "принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств". "Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи", - заявил Гутерриш. Он также отметил, что для решения глобальных проблем "требуется сообщество наций, работающих как одна глобальная семья".

Выступая после Гутерриша, Владимир Путин пошутил над словами генсека о "глобальной семье", сравнив войну с "дележом имущества" и "дракой". "Генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки", - с улыбкой обратился Путин к генсеку ООН.

Киев раскритиковал генсека ООН за поездку на саммит в Казань

В МИД Украины заявили, что встреча Гутерриша с лидером страны, развязавшей войну против соседнего государства, вредит репутации международной организации. "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира", - отметили представители украинского ведомства в соцсети X.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано также еще до начала саммита призывал всех участников мероприятия потребовать от Путинанемедленного окончания войны в Украине. По словам Стано, генсеку ООН следовало настоять на том, чтобы Путин "немедленно и безоговорочно вывел российские войска с украинской территории".

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