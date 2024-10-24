Гутерриш в Казани призвал к "справедливому миру" в Украине

Генсек ООН выступил перед Путиным на саммите БРИКС в Казани. Позднее у него должны состояться переговоры с лидером РФ, сообщило AFP.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "справедливому миру" в Украине, выступив перед президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Слова Гутерриша в четверг, 24 октября, привело агентство AFP.

"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи" всемирной организации, заявил Гутерриш. По его словам, необходимо уважать "принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств".

Путин: Расчеты о стратегическом поражении России - иллюзорны

В свою очередь Путин назвал иллюзорными расчеты нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. "Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - заявил он. "Прямо скажу, что это - иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России", - отметил он далее.

Генеральный секретарь ООН находится в России впервые с апреля 2022 года. Позднее, 24 октября, у него должны состояться переговоры по Украине с Путиным, передало AFP.

Выступая на БРИКС, Гутерриш также призвал к "немедленному прекращению огня" в секторе Газа, освобождению израильских заложников и "немедленному прекращению боевых действий" в Ливане.

ЕС призвал Гутерриша потребовать от Путина немедленного окончания войны

Ранее, 23 октября, Петер Стано - пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля - призвал всех участников саммита, включая Гутерриша, потребовать от Путина немедленного окончания войны в Украине. По словам Стано, генсеку ООН следует настоять, чтобы Путин "немедленно и безоговорочно вывел российские войска с украинской территории".

Представитель Гутеррриша - Фархан Хак - 22 октября уточнил, что глава всемирной организации "продолжит прикладывать усилия для восстановления безопасного судоходства в Черном море, которое имеет огромное значение для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно - для наиболее уязвимых стран мира".

Киев резко раскритиковал Гутерриша за участие в саммите

Киев резко раскритиковал Гутерриша за участие в саммите. "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявил МИД Украины 21 октября в соцсети X.

Как подчеркнул Петер Стано 22 октября, по мнению Евросоюза, Путин злоупотребляет саммитом БРИКС в Казани для достижения своих политических целей. Конкретно он стремится показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции, несмотря на санкции Запада, введенные из-за войны РФ против Украины. Между тем Владимир Путин - это "разыскиваемый на международном уровне военный преступник", заявил представитель Жозепа Борреля.

В своем заявлении Петер Стано также косвенно раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в саммите БРИКС. "От стран - кандидатов на вступление в ЕС Евросоюз ожидает, что они будут сверять свою внешнюю политику с европейской позицией", - указал он.