Путин и Эрдоган на саммите БРИКС: почему Турция дружит с РФ?

Турция, один из старейших членов НАТО, при президенте Эрдогане развивает контакты с РФ и собирается вступить в БРИКС. Анкара на самом деле отворачивается от Запада или преследует иные цели?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был заметным гостем на 16-м саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Эрдоган не впервые в качестве наблюдателя участвовал во встрече лидеров этой группы, но в этот раз его присутствие стало особенно значимым из-за проявленной заинтересованности Турции в членстве в БРИКС.

Хотя несколько недель назад Кремль сообщил, что Анкара подала официальную заявку на вступление в БРИКС, турецкие власти сначала отрицали это. Однако с тех пор министр иностранных дел Хакан Фидан дал разъяснения: "Мы проинформировали БРИКС о том, что заинтересованы в членстве". Если Турция действительно станет участником этого незападного альянса, то она окажется первой страной НАТО, присоединившейся к нему.

Визит Эрдогана в Казань был омрачен терактом в Анкаре

На полях саммита в Казани турецкий президент Эрдоган 23 октября провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они были омрачены произошедшим в тот же день нападением в Анкаре на турецкую аэрокосмическую компанию TUSAS. Ответственность за него власти Турции возложили на Курдскую рабочую партию (КРП), которую ЕС и США признали террористической организацией.

Президенты Эрдоган и Путин сразу же публично осудили нападение на TUSAS и выразили солидарность с пострадавшими. При этом Эрдоган неоднократно называл Путина "моим уважаемым другом". Путин, в свою очередь, подчеркнул важность Турции для решения глобальных проблем.

БРИКС для Турции не означает "прочь от Европы"

Среди стран - членов НАТО именно Турция поддерживает контакты с Россией. При этом она не только является важным участником Североатлантического альянса, но и защищает стратегически важный его юго-восточный фланг, имея вторую по численности армию в НАТО. Между тем президент Эрдоган на протяжении многих лет проводит все более независимую внешнюю политику, направленную на укрепление роли Анкары на мировой арене.

Заур Гасымов Фото: Privat

"Углубление отношений с Россией - это лишь часть стратегии Турции в отношении БРИКС. Саммит в Казани - это также возможность встретиться для обсуждения региональных проектов с лидерами Китая, Индии и имеющих тесные связи с Анкарой тюркских стран - Узбекистана и Азербайджана", - объясняет Заур Гасымов, эксперт по турецко-российским отношениям и координатор Германской службы академических обменов (DAAD) в Турецко-немецком университете в Стамбуле.

В недавнем выступлении перед парламентской фракцией своей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган сделал акцент на внешней политике Турции. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать баланс в международных отношениях с учетом напряженности в регионе. Анкара, по его словам, не будет отворачиваться ни от Востока, ни от Запада, поскольку это необходимо для страны.

Однако на Западе такой подход часто подвергается критике. Многие страны НАТО рассматривают членство в БРИКС как потенциальный конфликт с принципами альянса, поскольку БРИКС часто рассматривается как антитеза Западу, особенно ее ведущими участниками - Россией и Китаем. В связи с этим возникают вопросы о совместимости членства в НАТО с возможным членством в БРИКС.

"Я бы не рассматривал возможное членство Турции в БРИКС как предполагаемую переориентацию страны, так сказать, "в сторону от Европы", - делится Заур Гасымов. БРИКС, по его оценке, не является военным союзом, а существующая организационная инфраструктура группы представлена в основном банковским сектором. Кроме того, указывает политолог, у БРИКС нет армии, она не проводит военных учений. Поэтому, по мнению эксперта, вполне объяснимо стремление Анкары диверсифицировать свою внешнюю политику - прежде всего внешнеторговые отношения.

В Турции растут сомнения по поводу Запада

Одним из главных аргументов турецких властей, оправдывающих их поиски альтернативных международных площадок, является то, что Турция на протяжении десятилетий безуспешно стояла у дверей ЕС. Одновременно, добавляет Гасымов, растет значение БРИКС, основатели которой, включая Россию, Китай и Индию, все чаще ставят под сомнение западный миропорядок. Это отражается и на настроениях в Турции, где также высказываются сомнения по поводу Запада.

Берк Эсен Фото: Privat

"Сейчас турецкое правительство постоянно критикует Евросоюз, и даже оппозиция больше не защищает Брюссель", - объясняет Берк Эсен, политолог из стамбульского Университета Сабанджи. Он указывает на то, что принадлежность Турции к Западу все чаще ставится под сомнение. По словам политолога, в период с конца 1990-х до середины 2000-х годов в Турции преобладало позитивное восприятие Евросоюза. Сегодня же поддержка ЕС, значительно снизилась, а США воспринимаются в Турции еще более негативно, констатирует политолог.

Турция принадлежит... самой себе

Но означает ли такое развитие событий, что Анкара автоматически хочет стать частью БРИКС? Турция, по выражению Эсена, находится в своего рода "серой зоне". "Это не следует понимать как автоматическую поддержку таких стран, как Россия или Китай", - подчеркивает Эсен.

В отличие от некоторых восточноевропейских стран, которые сознательно отворачиваются от западного мира и сближаются с Россией, Турция придерживается иной стратегии, убежден политолог. В ней все больше формируется установка на то, что страна должна доверять прежде всего самой себе - установка, основанная на старой националистической поговорке: "Единственный друг турка - это сам турок".

Лидеры Индии, Росиии и Китая Нарендра Моди, Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани, 23 октября 2024 года Фото: Alexander Kazakov/SNA/IMAGO

У России в Турции не самый лучший имидж

В то время как турецкие власти преследует свои собственные внешнеполитические цели, Россия, похоже, не пользуется особой популярностью среди турок. Согласно исследованию, проведенному институтом изучения общественного мнения IstanPol в 2022 году, многие жители страны видят в РФ "врага" Турции в международном контексте - наряду с США, Израилем и Грецией.

По данным опроса стамбульского аналитического центра EDAM, в 2018 году только 27,4% турок выступали за сохранение членства страны в НАТО, а в 2021-м - уже 41,1%. Поддержка же сотрудничества с Россией в сфере безопасности за тот же период резко обрушилась - с 22,1% до всего двух процентов.

Несмотря на то, что Анкара осваивает новые направления в своей внешней политике, многие турки по-прежнему сохраняют больший интерес к Берлину и Лондону, чем к Москве или Пекину. По мнению Берка Эсена, это связано с тем, что они рассматривают Европу и Северную Америку как более предпочтительные места для получения образования, работы или эмиграции, даже если критически относятся к политике этих стран в отношении самой Турции.