МУС обвинил Монголию в неисполнении ордера на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге официально обвинил Монголию в неисполнении ордера на арест президента РФ Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор. Соответствующее решение в четверг, 24 октября, вынесла Палата предварительного производства суда, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МУС .

"Не арестовав Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его Суду, Монголия не выполнила просьбу Суда о сотрудничестве в этом отношении, что противоречит положениям Римского статута, тем самым помешав Суду осуществлять свои функции и полномочия в значении статьи 87(7) статута", - говорится в заявлении МУС.

Палата суда в Гааге указала, что чей-либо дипломатический иммунитет, в том числе и иммунитет глав государств, не является препятствием на пути исполнения ордера международного суда. Государства-члены МУС и те, кто признает его юрисдикцию, "обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров МУС, независимо от их официального положения или гражданства". В суде также напомнили, что эта институция осуществляет деятельность независимо от каких-либо государств и выполняет функции, которые "соответствуют общим интересам международного сообщества".

Дальнейшие действия МУС в отношении Улан-Батора "ввиду серьезности отказа Монголии сотрудничать с судом" определит Ассамблея государств-членов МУС, следует из пресс-релиза.

Путина встретили в Монголии красной ковровой дорожкой

Президент РФ совершил официальный двухдневный визит в Монголию в начале сентября 2024 года. Официально поездка была приурочена к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими ВС на Халхин-Голе в 1939 году. Тем не менее, во время визита Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов из РФ.

В Улан-Баторе Путину оказали прием с почетным караулом. Прокурор МУС Карим Хан, комментируя происходящее, заявил, что влияние президента РФ на соседние с Россией страны не поможет ему избежать ответственности.

"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью у себя в стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что вздумается, пользуясь властью, не ограниченной более высокой ответственностью, то его пространство для маневра сужается", - отметил Хан в интервью BBC.

Позднее представитель правительства Монголии в беседе с изданием Politico объяснил отказ страны задержать Путина ее энергетической зависимостью от РФ. По его словам, 95 процентов своих нефтепродуктов и более 20 процентов электроэнергии Монголия импортирует из соседних стран. "Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, - заявил Politico чиновник. - Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях".

Ордер МУС на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд еще в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Украине. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным, а Следственный комитет России сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. В СКР заявили, что преследование Путина "носит заведомо незаконный характер".

Владимиру Путину из-за ордера пришлось отказаться от поездок в страны, подписавшие Римский статут и тем самым обязавшиеся выполнять распоряжения МУС. Так в июле 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, хотя власти страны давали понять, что не станут его задерживать.

Тем не менее, Путин успешно принимает глав дружественных Кремлю государств в РФ - одним из таких примеров стал прошедший в октябре саммит стран БРИКС в Казани, на который приехали представители около 30 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Хотя ЕС призывал генсека ООН осудить войну РФ против Украины во время своего визита в Россию, Гутерриш вместо этого, выступая перед Путиным на полях саммита, призвал к "справедливому миру" в Украине.