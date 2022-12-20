США обвинили генсека ООН в уступках российским угрозам

Гутерриш "уступил российским угрозам" и не отправляет специальную группу в Киев для расследования вопроса поставки РФ иранских дронов, считают в США.

США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он "очевидно уступил российским угрозам" и не отправил официальных лиц в Украину для проверки, правда ли Россия использует иранские беспилотники для атак. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 20 декабря.

"Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении. Мы разочарованы тем, что секретариат, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот совет", - заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на прошедшем 19 декабря заседании Совета Безопасности ООН.

Несколько стран потребовали от ООН отправить в Киев группу для расследования

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина утверждают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюциюСовета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном. Они хотят, чтобы Гутерриш отправил чиновников в Киев для расследования.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло подтвердила, что Секретариат ООН получил письменные просьбы от этих стран, пообещала изучить информацию и довести выводы до Совбеза. Гутерриш подчеркнул, что вопрос беспилотников рассматривается "в более широком контексте всего, что мы делаем в вопросе войны, чтобы определить, нужно ли, и если да, то когда мы должны отправить чиновников в Киев".

Россия и Иран отрицают поставки ударных дронов в ходей войны

Постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран не передавал России ничего запрещенного Совбезом. По его словам, иранские беспилотники, поставленные в Россию до февраля, не были запрещены советом и "не передавались для использования в продолжающемся конфликте в Украине".

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обвинения в поставке и использовании иранских дронов "надуманными". "Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", - заявил он.

Обвинения в поставках иранских дронов

Украина и ряд других стран обвиняют Иран в поставках России ударных дронов-камикадзе "Шахед-136", которые РФ маскирует под якобы собственные дроны "Герань-2". Такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 - ядерную сделку 2015 года между Ираном и "шестеркой" посредников: Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США.

Москва отвергает обвинения, утверждая, что использует беспилотники собственной разработки. В начале ноября МИД Ирана признал факт поставки дронов России, но "в небольшом количестве" и за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.

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