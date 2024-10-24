Саммит БРИКС в Казани - не все с Россией против Запада

Саммит БРИКС в Казани показал, что у Кремля в вопросе противостоянии с Западом нет единства со странами глобального Юга. Отдельные его участники продолжат выручать Москву, но не во вред себе, пишет Константин Эггерт.

На саммите БРИКС в Казани Фото: Pelagiia Tikhonova/IMAGO/SNA

"Пиастры, пиастры!" Говорящий попугай пирата Джона Сильвера из "Острова сокровищ" мог бы стать талисманом саммита БРИКС в Казани. Организаторы этой встречи настоятельно просили участников и гостей везти с собой наличную валюту. Банковские карточки в России не работают из-за санкций. Даже китайская платежная система Union Pay работает не везде и не всегда.

К Путину приехали не все

В Кремле любят БРИКС за то, что это, по сути, его антиамериканский и антизападный проект. "Весь мир - с Россией! Большинство населения планеты с нами! Только так называемый "золотой миллиард", он же коллективный Запад, против нас!" - любит трубить российская пропаганда в последнее время. Но на самом деле, это не совсем так. Отдельные лидеры, в том числе и так называемого "глобального Юга", уклонились от участия в саммите в Казани.

Офис президента Бразилии Луиса Лула да Силвы сообщил, что он ушиб голову, путешествовать не может. При этом, согласно официальному коммюнике президентских врачей, все остальные функции глава государства способен выполнять. Похоже, скандальная и унизительная для него история 2023 года с данными, а потом отозванными гарантиями безопасности Путину на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, надолго отбила у бразильского президента желание иметь дело с Кремлем.

Константин Эггерт

Не прибыл в Казань на саммит БРИКС и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Один из главных военных союзников России сегодня - Иран, одновременно и главный враг саудовцев. Сидеть за одним столом с иранским президентом Масудом Пезешкианом принц явно не хочет. Тем более, когда саммит задуман как пощечина России Западу. Саудовская Аравия не будет помогать Украине, но и публично поддерживать Путина в борьбе с США, своим главным стратегическим союзником, Эр-Рияд тоже не намерен.

Даже сербский "брат", президент Александар Вучич, нашел повод не приехать. Он прислал в Татарстан делегацию во главе с вице-премьером Александром Вулиным, известным своими пророссийскими взглядами. Для саммита с участием глав государств и правительств это крайне низкий уровень представительства. Впрочем, Вучич всегда пытается усидеть на двух стульях.

Самым неожиданным и приятным подарком Путину стало прибытие в Казань генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Это вызвало открытую критику со стороны Киева, заявившего, что генсек ООН "отклонил приглашение Украины" на саммит мира в Швейцарии, но "принял приглашение в Казань от военного преступника Путина". ЕС призвал Гуттериша

настоять на том, чтобы Путин "немедленно и безоговорочно вывел российские войска с украинской территории". Выступив на саммите БРИКС, генсек ООН подчеркнул, что нужен "справедливый мир в Украине", в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Никто не станет помогать Путину себе во вред

На саммите в Казани, как и на предыдущих встречах БРИКС, хватало завуалированных и не очень намеков на то, "как было бы хорошо жить без всего западного". Например, без валют. Однако разговоры об отдельной платежной системе BRICS Bridge , которая позволила бы избежать использования долларов и евро, в очередной раз так и остались разговорами. Итоговая декларация казанской встречи, по мнению аналитиков лондонского Института изучения войны, в общем осуждает санкции (при этом не упоминая ни одной "подсанкционной" страны) и призывает решать все проблемы на основе Устава ООН. То есть, Москве не удалось даже в самой общей форме склонить участников группы БРИКС к поддержке войны. Даже любимое ключевое словечко Кремля "гегемония Запада" путинские друзья в текст не включили.

Если говорить о гегемонии, то казанский саммит БРИКС стал успехом для Пекина. Наблюдать за языком тела и жестов при встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина было очень интересно. Китайский лидер с первых секунд в России демонстрировал, что приехал туда, где именно его всегда очень ждут - как дорогого и почетного гостя.

Ждут несмотря на то, что, например, широко разрекламированные займы в юанях, которые должны были заменить россиянам займы в долларах и евро, оказались фактически фикцией. Китайские банки боятся вторичных западных санкций, поэтому не предоставляют наличные под займы в России. Китай не хочет поражения Путина, но при этом постоянно твердит о "деэскалации" - попросту, об остановке боевых действий. Пекину невыгодна военно-стратегическая и экономическая нестабильность, а также консолидация Запада - прямые следствия российской агрессии. Заставить Путина остановить войну Си не может. Но помогать РФ себе во вред Китай тоже не станет. Собственно, как и все остальные участники БРИКС, за исключением Ирана.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert , в Х: @kvoneggert.

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