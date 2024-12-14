Санкции ЕС впервые коснутся организаторов гибридных атак РФ

Расследовательский проект "Система" опубликовал список лиц и компаний, против которых ЕС готовит санкции за их причастность к гибридным атакам Кремля.

Ограничения, предусмотренные 15-м пакетом санкций Евросоюза в отношении России, затронут компании и физических лиц, причастных к организации гибридных атак Кремля на территории ЕС. Список тех, кого, как ожидается, затронут эти меры, опубликовал в пятницу, 13 декабря, расследовательский проект "Система" с указанием, что санкции на этих основаниях вводятся Евросоюзом впервые.

О том, что в рамках 15-го пакета санкций должен быть введен санкционный режим против организаторов гибридных атак России, ранее рассказал DW источник в Брюсселе.

Кого коснутся новые санкции ЕС

По данным "Системы", под ограничения подпадут 16 человек и три компании. В их числе - руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости".

Под ограничения подпадет и сотрудница администрации президента России Софья Захарова, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции.

Телеведущая и заместитель гендиректора компании "Газпром Медиа" Тина Канделаки оказалась в санкционном списке ЕС за оправдание российской агрессии против Украины и распространение пропаганды Кремля.

Санкции затронули также нескольких представителей российских силовых структур. Среди них - офицер ФСБ Артем Куреев, который, по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке.

"Офицеры ГРУ Юрий Сизов и Владимир Липченко, как утверждается, занимались организацией саботажей и гибридных атак, - пишет "Система". - Их деятельность включала создание агентурных сетей, поджоги и нападения на критическую инфраструктуру стран ЕС и Украины.

Генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов руководит в Африке операциями по подрыву демократии, указывает издание со ссылкой на проект санкций. Среди юридических лиц, попавших под санкции ЕС, - войсковая часть ГРУ 29155 - подразделение Главного управления Генштаба ВС РФ, которое считают причастным к ряду диверсий на территории ЕС.

Ожидается, что 15-й пакет санкций ЕС в отношении России будет одобрен главами МИД стран ЕС 16 декабря.