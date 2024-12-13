Новый режим санкций против РФ: ЕС подготовил список лиц

Евросоюз готовится утвердить 15-й пакет санкций против РФ и внести первые имена в черный список в рамках нового сакционного режима в отношении Москвы за гибридные атаки, сообщили источники DW.

На встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник, 16 декабря, должен быть принят не только 15-й пакет санкций в отношении России, но и наполнен содержанием новый санкционный режим против гибридных атак со стороны России. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 декабря. По словам двух источников DW, в рамках нового режима санкций будут утверждены первые списки лиц, подпавших под штрафные меры.

Между тем известно, что 15-й пакет ограничительных мер направлен на борьбу с теневым флотом танкеров, с помощью которого Москва обходит установленный странами G7 и их партнерами ценовой предел на нефть.

По данным источников DW, cанкции запретят десяткам судов заходить в порты ЕС и пользоваться услугами европейских компаний. Причем, речь идет не только о незаконных поставках нефти по ценам ниже установленных, но и о транспортировке оружия. Евросоюз начал вносить эти корабли в санкционные списки только в 14-м пакете, включив 27 судов, в том числе 17 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Ожидается, что 15-й пакет санкций коснется участия северокорейских солдат в войне России против Украины, а также пяти китайских компаний и 19 физических лиц, обеспечивающих поддержку российской агрессии в Украине.

Параллельно идет работа над 16-м пакетом санкций, который могут приурочить к третьей годовщине с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Некоторые члены ЕС настаивают на немедленном обсуждении этого пакета. "Надеемся, что он будет включать более масштабные импортные тарифы на российские товары", - сказал один из дипломатических источников DW.