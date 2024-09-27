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В Германии блокирован показ пропагандистских телеканалов РФ

Олег Соколенко
28 сентября 2024 г.

Нелегальный стриминговый сервис ретранслировал в ФРГ запрещенные в стране пропагандистские телеканалы Кремля. Сервисом управляли из Карлсруэ 37-летний немец и его 42-летняя жена-украинка.

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Супруги из Карлсруэ транслировали в интернете пропагандистские телеканалы РФ
Супруги из Карлсруэ транслировали в интернете пропагандистские телеканалы РФФото: Jaap Arriens/ZUMA Press/IMAGO

Таможенные органы Германии по поручению прокуратуры Карлсруэ пресекли работу нелегального стримингового сервиса, который через интернет ретранслировал в ФРГ запрещенные в стране телеканалы РФ, такие как RT (ранее - Russia Today) и "Россия 1". Об этом сообщили в пятницу, 27 сентября, агентство AFP и телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).

Сервисом более двух лет управляли из Карлсруэ 37-летний немец и его 42-летняя жена-украинка. В ходе обыска у них были конфискованы оборудование для ретрансляции, письменные доказательства и 40 тысяч евро наличными. Кроме того, у супружеской пары были конфискованы доходы от незаконного стриминга в размере 120 тысяч евро, а интернет-домен, который они использовали, был заблокирован, указала прокуратура.

Супругам грозит тюремное заключение сроком от одного года за нарушение санкций.

Запреты российских пропагандистских телеканалов в ФРГ и ЕС

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - 2 февраля 2022 года запретила вещание RT DE в ФРГ. Ведомство пояснило, что у телеканала нет лицензии на трансляцию в стране, необходимой в соответствии с действующим законодательством. 1 марта того же года Совет ЕС решил запретить вещание RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish и Sputnik,  так как эти телеканалы угрожают общественному порядку и безопасности в Евросоюзе.

В декабре 2022 года в рамках девятого пакета санкций в отношении России Совет ЕС приостановил действие лицензий на вещание НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. "Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины", - заявили тогда в Совете ЕС.

 

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