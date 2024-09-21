Гибридная война РФ: дезинформация используется как оружие

В Германии множатся свидетельства российских пропагандистских атак в соцсетях. Их цель - расколоть общество и укрепить дружественные России партии, такие как АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт".

Деятельность двух компаний в Москве, близких к Кремлю, стала предметом расследования западных спецслужб и СМИ. Эти фирмы систематически разрабатывали масштабные кампании по дезинформации избирателей в США, Германии, Франции, Украине и Израиле. К такому выводу пришли сотрудники ФБР США и Баварского ведомства по защите конституции, а также журналисты-расследователи.

В отчете о дезинформационных атаках Баварское земельное ведомство по защите конституции в августе 2024 указывало: "Масштабная кампания направлена на то, чтобы, распространяя в западных обществах преднамеренную дезинформацию и пророссийские нарративы, посеять сомнения в либеральных демократических ценностях".

Вероятные контакты с администрацией Путина

В центре внимания ФБР оказались две компании - STRUCTURA и SDA. Обе они, по всей видимости, тесно связаны с администрацией президента России Владимира Путина и совместно занимаются созданием пропагандистских сайтов. По своей структуре и дизайну эти сайты как две капли воды похожи на настоящие авторитетные СМИ.

Расследователи говорят о кампании "двойников". Фейковые сайты заполнены пророссийской пропагандой и дезинформацией, которые распространяются с помощью так называемых ботов и специально для этого созданных аккаунтов в социальных сетях. Только в Германии кампания охватила, как утверждается, около 750 000 пользователей.

На след российских компаний расследователи вышли, обратив внимание на целый ряд необычных фактов. Например, как сообщает Баварское ведомство по защите конституции, аккаунты, использовавшиеся для распространения пропаганды, были активны в обычные рабочие часы по московскому времени, и напротив - в праздничные дни активность практически не проявлялась. А функциональное тестирование дезинформационных сайтов проводилось через IP-адреса российских администраторов. При передаче данных в цифровых сетях IP-адрес выполняет ту же функцию, что и почтовый адрес - он позволяет четко идентифицировать отправителя и получателя данных.

Тщательно спланированные кампании дезинформации

По данным Баварского ведомства по защите конституции, Германия наиболее пострадала от кампании по дезинформации. "В период с мая 2023 года по июль 2024-го были запущены и распространены через Facebook или X 7983 кампании", - указывает ведомство в последнем отчете, отмечая, что около 30 процентов из них были направлены на Германию, почти столько же - на Францию, за ней следуют США. Далее в документе говорится: "Криминалистический анализ, проведенный Баварским государственным ведомством по защите конституции, показал, что ответственные за кампании по дезинформации изначально занимались тестированием, редактированием вариантов и налаживанием рабочих процессов. С октября 2023 года механизм был полностью отлажен". С тех пор показатели достигли нового максимума.

Главная цель дезинформации - внушить, что не Россия начала войну против Украины, говорит Филипп Зельхофф (Philipp Sälhoff) из аналитического центра Polisphere. "Это один из центральных, очень актуальных нарративов, - поясняет в интервью DW управляющий директор консалтинговой сети, которая на протяжении многих лет анализирует пропагандистскую деятельность России в социальных сетях. - Этот нарратив заключается в том, что Россия на самом деле только защищает себя, что Украина, украинское правительство или даже украинский народ - нацисты. Что эта война - всего лишь марионеточная прокси-война США и Запада".

Цель дезинформации: раскол в обществе

По мнению Зельхоффа, кампании по дезинформации, проводящиеся российскими пропагандистами в Германии, затрагивают темы, которые могут способствовать расколу немецкого общества: "Например, что миграция якобы связана с терроризмом. Или же утверждается, что правящая коалиция социал-демократов, "зеленых" и либералов якобы не заботится об интересах населения, а в некоторых случаях даже активно действует против них".

Прокремлевская пропаганда явно поддерживает, прежде всего, две партии, резко критикуемые в Германии - "Альтернативу для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), отмечает Филипп Зельхофф: "Существует целая система прокремлевских аккаунтов. Они уже ранее занимали довольно определенную позицию в поддержку АдГ, а теперь - и в поддержку ССВ. Эти партии очень четко изображаются как якобы партии заботы, мира, которые прислушиваются к интересам людей и защищают их".

Так что российские пропагандисты, очевидно, определили конкретные цели своей работы. На это указывает немецкая команда журналистов-расследователей из газеты Süddeutsche Zeitung и медиакомпаний WDR и NDR, которой удалось получить представление о работе компании SDA благодаря утечке данных. В ее документах содержатся так называемые ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI), то есть определенные цели по достижению успеха.

У пропаганды РФ вполне конкретные цели

SDA определяет одну из целей кампании "двойников" как "увеличение доли голосов АдГ до 20 процентов". Другая цель - "увеличение показателя страха перед будущим до 55 процентов". Есть также признаки того, что SDA очень внимательно следит за отдельными событиями, например за демонстрациями. Во внутренней документации компании были отмечены более 35 протестных мероприятий в Германии, прошедших осенью 2022 года.

Максимилиан Кра (слева) и сопредседатели АдГ Тино Хрупалла (в центре) и Алис Вайдель Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

В ФРГ уже несколько месяцев "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" подвергаются критике за свою пророссийскую политику. К примеру, привлекли к себе внимание контакты многих представителей АдГ с российскими пропагандистскими СМИ, а два ведущих кандидата от АдГ на выборах в Европарламент оказались под огнем критики за контакты с Москвой. Депутат Европарламента от АдГ Максимилиан Кра (Maximilian Krah) был допрошен ФБР США на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников". А политика АдГ Петра Быстрона (Petr Bystron) обвиняют в том, что он получал деньги от прокремлевского сайта Voice of Europe.