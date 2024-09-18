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Microsoft заявил об усилении дезинформации РФ против Харрис

Ольга Лебедева
18 сентября 2024 г.

Первоначально российские "фабрики троллей" испытывали сложности в перестройке кампании с Байдена на Харрис, но с конца августа они производят фейковые видео, дискредитирующие Харрис и Уолза, заявили в Microsoft.

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Дональд Трамп и Камала Харрис на экране
Дебаты Дональда Трампа и Камалы ХаррисФото: Alex Wong/Getty Images

По данным американского производителя программного обеспечения Microsoft, Россия усилила кампанию по дезинформации против кандидата от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Камалы Харрис. После того как президент США Джо Байден отказался от борьбы за второй срок, российские участники процесса испытывали некоторые трудности в перестройке своих операций против демократов в США, но с конца августа они начали производить контент с целью дискредитации Харрис, заявила корпорация во вторник, 17 сентября.

Фейковые видеоролики о Харрис и ее сторонниках

С этого времени связанная с кремлем группа Storm-1516 выпустила два фейковых видеоролика, распространяющих "возмутительные сфабрикованные теории заговора" в отношении Харрис и кандидата демократов на пост вице-президента Тима Уолза, указала компания в своем блоге.

В одном из роликов группа людей, выставляемых сторонниками Харрис, нападает на предполагаемого участника предвыборного митинга кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В другом видео утверждается, что в 2011 году нынешний вице-президент США якобы спровоцировала ДТП и скрылась с места аварии, а пострадавшая 13-летняя девочка с тех пор парализована. Согласно информации Microsoft, роль пострадавшей сыграла актриса, которой заплатили за участие в съемках.

По данным американской корпорации, оба видео набрали миллионы просмотров. Microsoft также отмечает, что группиа Storm-1516 известна производством вводящих в заблуждение видео, в которых актеры выступают в роли разоблачителей или журналистов и распространяют ложную информацию.

Еще одна "фабрика троллей" переключилась с Олимпиады на выборы в США

Кроме того, в кампании по дискредитации Харрис и распространении фейковых видео о ней участвует еще одно российское подразделение, действующее под названием Storm-1679, указывает Microsoft. По данным компании, эта группа ранее проводила операцию по распространению фейковых новостей об Олимпиаде в Париже, а теперь переключилась на выборы в США.

В начале сентября Вашингтон обвинил Россию в масштабных попытках манипуляции общественным мнением в США в ходе продолжающейся там предвыборной кампании. Ввиду этих действий Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких российских пропагандистов из государственного телеканала RT, в том числе Маргариты Симоньян.

После этого также стало известно, что владеющая соцсетью Facebook компания Meta запретила международной медиагруппе "Россия сегодня", телеканалу RT и "другим связанным с ними организациями" пользоваться ее приложениями по всему миру.

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