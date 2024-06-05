СМИ: Член АдГ Быстрон активно работал для Voice of Europe

По данным следствия в Чехии, евродепутат Петр Быстрон влиял на повестку прокремлевской медиаплатформы и искал политиков, которых можно было бы привлечь на сторону Москвы.

Политик из немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон (Petr Bystron) более глубоко вовлечен в деятельность прокремлевской медиаплатформы Voice of Europe, чем считалось ранее, следует из публикации газеты Die Zeit в среду, 5 июня. По информации издания, которое провело журналистское расследование совместно с рядом СМИ из Чехии, Польши, Бельгии и Франции, а также с передачей Kontraste немецкого общественно-правового телеканала ARD, Быстрон, его однопартиец Максимилиан Кра (Maximilian Krah), а также французский депутат Европарламента Николя Бе, хорватский евродепутат Ладислав Ильчич и неназванный евродепутат из Нидерландов входили в круг вероятных получателей материального вознаграждения за поддержку работы портала Voice of Europe.

Как пишет Die Zeit со ссылкой на внутренние документы российского правительства, с которыми ознакомилась газета The Washington Post, часть из перечисленных выше политиков получала оплату наличными за свои услуги. Судя по разговорам, состоявшимся в феврале 2023 года и прослушанным спецслужбами, речь идет об общей сумме в 2 млн евро.

Вероятное получение Быстронем денег от Артема Марческого

Головной офис Voice of Europe находился в Праге. Как следует из публикации Die Zeit, в столице Чехии в феврале текущего года Петр Быстрон получил 20 тысяч евро наличными от Артема Марчевского - гражданина Украины и Израиля, который, по данным журналистов, по заданию Москвы координировал операцию по переманиванию на сторону РФ ряда европейских политиков. Разговор во время получения денег, происходивший в автомобиле, записали чешские спецслужбы.

"Роль политика из АдГ Быстрона в пророссийской сети, вероятно, была важнее, чем считалось до сих пор, - говорится в публикации Die Zeit. - По крайней мере, такова оценка чешских следователей. Считается, что Быстрон был тем, кто разрабатывал планы и имел право голоса в вопросе, как можно расширить влияние (России. - Ред.) в Европе". По данным следствия, Петр Быстрон обсуждал с Марчевским, что именно следует публиковать на сайте Voice of Europe, и организовывал по всей Европе конференции, о которых потом писало это подставное СМИ. Кроме того, как полагают следователи, Быстрон предлагал Марчевскому кандидатуры европейских политиков, на которых можно было бы повлиять.

Что касается Максимилиана Кра, то его, в отличие от Петра Быстрона, следователи считают скорее марионеткой в этой схеме.

Петр Быстрон отвергает обвинения

Сам Быстрон, который занимает второе место в списке "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент, отвергает выдвинутые против него обвинения. Несколько недель назад он заявил журналистам Die Zeit: "Я не получал никаких денег ни от кого в связи с Voice of Europe, ни от кого-либо еще в Праге, ни от украинцев, ни от русских, ни от кого".

В свою очередь Артем Марчевский сообщил через своего адвоката в Праге, что он не передавал денег Быстрону. Кроме того, Марчевский утверждает, что не руководил Voice of Europe, а лишь оказывал этой медиакомпании услуги.

В марте 2024 года Чехия включила в санкционный список платформу Voice of Europe, Артема Марчевского, а также бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, которого считают приближенным к президенту РФ Владимиру Путину и напрямую связанным с проектом по созданию сети влияния Москвы на европейских политиков. В конце мая Voice of Europe, Марчевский и Медведчук были также включены в санкционные списки ЕС.