ЕС включил в санкционные списки Медведчука и Voice of Europe

Европейский Союз включил в санкционные списки украинского пророссийского политика Виктора Медведчука и его приближенного Артема Марчевского, а также базирующийся в Чехии пророссийский интернет-портал Voice of Europe, подозреваемый в распространении нарративов российской власти. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила корреспондентка DW в Брюсселе.

Одновременно об этом заявил МИД Чехии, назвав такое решение "успехом чешской дипломатии". 27 мая в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, по итогам которого о решении могут объявить официально. Ранее Чехия ввела аналогичные санкции на национальном уровне.

Скандал вокруг портала Voice of Europe

Проект Voice of Europe и Медведчук, считающийся приближенным президента РФ Владимира Путина, в последние месяцы оказались в центре нового скандала, связанного с распространением российской пропаганды в Европе. В марте власти Чехии заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", которая занималась распространением российских государственных нарративов в Европе и подкупом европейских политиков. Немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Deník N сообщили, что частью этой схемы является новостной сайт Voice of Europe, на котором регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, по данным СМИ, за это платили деньги - в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европарламент.

По мнению чешских властей, при помощи сайта Voice of Europe Медведчук вместе с посредником Артемом Марчевским руководил российской операцией с целью подорвать европейскую поддержку Украины и оказать влияние на выборы в Европарламент 2024 года, "представляя ЕС как враждебную структуру и описывая Украину как непоправимо коррумпированную страну". Вскоре после разоблачения сайт был отключен властями, но 11 апреля снова заработал, теперь уже из Казахстана.

Сайт Politico сообщил, что выявил 16 законодателей ЕС, выступавших в эфире Voice of Europe, и все они - ультраправые политики. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кро заявил, что Россия обращалась к членам Европарламента и платила им за продвижение российской пропаганды. Эти обвинения пока не подкреплены свидетельствами передачи денег. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается результатами обысков в Польше, в ходе которых у одного из совладельцев сайта Voice of Europe было конфисковано 48 500 евро и 36 000 долларов США.