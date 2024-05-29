В Европарламенте прошли обыски по делу о вмешательстве РФ

В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России прошли обыски . "Обыски проведены в рамках дела об оказании влияния, пассивной коррупции и членстве в преступной организации", - сообщила прокуратура в столице Бельгии в среду, 29 мая. По ее данным, обыски связаны с "признаками российского вмешательства, в результате которого к членам Европейского парламента обращались и платили им за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe". Конкретно речь идет о евродепутатах от Нидерландов и германской правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Пророссийская пропаганда на Voice of Europe

Согласно сообщениям, следователи пришли в офисы, а также в частное жилье Гийома П. - помощника нидерландского депутата Марселя де Граафа, ранее П. работал в команде депутата от АдГ Максимилиана Кра (Maximilian Krah). По сведениям целого ряда изданий, крайне правые политики, в том числе представители фламандской Vlaams Belang, давали интервью Voice Of Europe, который базировался в Праге и в середине мая был запрещен в Евросоюзе. Кра вскоре уточнил, что обыски прошли не в его бюро, а в рабочих кабинетах его бывшего помощника, который "давно работает для другого депутата" Европарламента.

Портал Voice of Europe уже давно подозревали в распространении в ЕС пророссийской пропаганды и дезинформации об Украине, а также в подкупе европейских политиков. На нем в числе прочего были опубликованы интервью с Максимилианом Кра и его соратником по АдГ Петром Бистроном (Petr Bystron).

Чешская газета Denik M в начале апреля писала, что в случае с Бистроном могла иметь место взятка. Бистрон неоднократно опровергал это. Кра тоже отрицает, что брал деньги от лиц, связанных с Voice of Europe.