Совет ЕС согласовал санкции против российской пропаганды

Послы стран ЕС утвердили санкции в отношении связанного с Россией портала Voice of Europe, а также РИА "Новости", "Российской газеты" и "Известий".

Страны ЕС достигли соглашения о новых санкциях, направленных против российской пропаганды. На заседании в среду, 15 мая, в Брюсселе послы стран Евросоюза высказались за запрет на территории ЕС базирующегося в Чехии пророссийского интернет-портала Voice of Europe, а также трех российских СМИ - государственного РИА "Новости", правительственной "Российской газеты" и газеты "Известия".

Запрет коснется доступа к сайтам этих СМИ, передает "Радио Свобода". ЕС обвиняет их в распространении "российской пропаганды" на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Данные санкции теперь будут официально утверждены в ходе письменной процедуры, сообщает AFP со ссылкой на дипломатов

Скандал вокруг портала Voice of Europe

Новый скандал вокруг российской пропаганды в Европе разгорелся в марте, когда власти Чехии заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", которая занималась распространением российских государственных нарративов в Европе и подкупом европейских политиков. Немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Deník N сообщили, что частью этой схемы является новостной сайт Voice of Europe, на котором регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, по данным СМИ, за это платили деньги - в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европарламент.

Сайт Politico сообщил, что выявил 16 законодателей ЕС, выступавших в эфире Voice of Europe, и все они - ультраправые политики. Конкретных имен журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона (Petr Bystron).

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кро прямо заявил, что Россия обращалась к членам Европарламента и платила им за продвижение российской пропаганды. Эти обвинения пока не подкреплены свидетельствами передачи денег. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается результатами обысков в Польше, в ходе которых у одного из совладельцев сайта Voice of Europe было конфисковано 48 500 евро и 36 000 долларов США.