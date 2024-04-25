Европарламент призвал ввести санкции против Медведчука и Ко.

В отношении Медведчука, издания Voice of Europe и его сотрудника Марчевского следует ввести санкции ЕС, заявил Европарламент. По его мнению, в новый пакет следует включить и других пропагандистов.

Европейский парламент призвал ввести санкции Европейского Союза против кума Владимира Путина Виктора Медведчука, издания Voice of Europe и его сотрудника Артема Марчевского. В резолюции, принятой в четверг, 25 апреля, в Страсбурге, депутаты просят Брюссель и государства ЕС принять в отношении этих лиц штрафные меры, аналогичные тем, которые ранее ввела Чехия. Европарламентарии выразили сожаление по поводу того, что Voice of Europe с 11 апреля вещает из Казахстана, и призвали страны Евросоюза сделать невозможным доступ к этому изданию на территории ЕС.

Помимо этого Европарламент настаивает на включении в готовящийся 14-й пакет санкций Евросоюза целого ряда поддерживаемых Кремлем СМИ, медиаорганизаций и лиц, ответственных за пропагандистские и дезинформационные кампании на территории ЕС.

Резолюция Европарламента о российском вмешательстве в его работу, предстоящие выборы в ЕС и о последствиях этого вмешательства для Европейского Союза была принята 429 голосами "за", 27 - "против", при 48 воздержавшихся.

После раскрытия пророссийской сети, пытавшейся проводить операции влияния в ЕС через сайт Voice of Europe, МИД Чехии 27 марта объявил о введении санкций против союзника Путина, украинского олигарха Виктора Медведчука. По мнению чешских властей, при помощи этого сайта Медведчук вместе с посредником Артемом Марчевским руководил российской операцией, направленной на подрыв европейской поддержки Украины и на влияние на выборы в Европарламент 2024 года, "представляя ЕС как враждебную структуру и описывая Украину как непоправимо коррумпированную страну", отмечается в резолюции Европарламента.

Вскоре после разоблачения сайт был отключен властями, но 11 апреля снова заработал, теперь уже из Казахстана. Как выяснил ряд СМИ, с августа 2023 года 16 ультраправых евродепутатов из Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Словакии, Эстонии, Испании, Хорватии, Дании и Бельгии участвовали в дебатах и интервью, организованных Voice of Europe. "Подавляющее большинство этих политиков склонны нормализовать проявления ненависти и нетерпимости по расовому и национальному признаку и сексуальной ориентации, а также проецировать видение России как подлинного хранителя традиционных семейных ценностей, - подчеркивается в резолюции Европарламента. - Публичные высказывания этих политиков ведут к опасному расколу в обществе в целом и представляют угрозу для демократии".

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро 28 марта заявил, что на основании расследований, проведенных бельгийскими спецслужбами в сотрудничестве с чешскими коллегами, стало очевидно, что Москва платила некоторым евродепутатам за продвижение российской пропаганды. 12 апреля Бельгия начала уголовное расследование по этому делу.

В то же время спецслужбы Польши объявили о проведении обысков в рамках совместного с другими европейскими службами безопасности расследования предполагаемого российского шпионажа, связанного с Voice of Europe. В ходе обысков были изъяты крупные денежные суммы, а польскому гражданину, подозреваемому в шпионаже в пользу России, было предъявлено обвинение. По данным польских спецслужб, он был внедрен в парламентские круги Польши и ЕС, выполняя задания российской разведки.