Исследование: Россия - главный дезинформатор в ЕС

Как минимум 17 тысяч случаев прокремлевской дезинформации выявили в ЕС за последние 9 лет. Большая их часть направлена против Украины, сообщили DW в Брюсселе.

Россия является крупнейшим распространителем дезинформации в Европейском Союзе, причем, с большим отрывом от других стран, занимающихся подобными практиками. Об этом сообщили чиновники ЕС на брифинге в Брюсселе в среду, 15 мая, сославшись на результаты исследований внешнеполитической службы Евросоюза в сфере дезинформации и иностранного вмешательства. В этом контексте они также упомянули Китай, однако подчеркнули, что главным актором в сфере манипуляции информацией и использования ее в качестве оружия на европейской территории остается РФ.

С 2015 года внешнеполитическая служба Евросоюза зафиксировала 17 000 инцидентов прокремлевской дезинформации, связанных с прокремлевскими деятелями. Из этих инцидентов более 1500 - в 2024 году. При этом большая часть данного контента - свыше половины - была направлена против Украины и касалась ее лидеров, ситуации в стране, внутренней и внешней политики, уточнил в беседе с DW один из чиновников. Вторая по величине смысловая категория - восхваление России, ее лидеров, ситуации в стране и политики, а на третьем месте - антизападный контент, кампании по очернению ЕС, его политиков и дезинформация о жизни в странах Евросоюза (например, "Европа замерзает без российского газа").

"Лишь верхушка айсберга"

Эксперты указывают, что целью исследований в ЕС не является выявление максимального числа случаев дезинформации, поэтому названное ими количество - это "лишь верхушка айсберга". Как пояснили в Брюсселе, основная цель исследователей - анализ действующих лиц, их подходов и техник, а также выявление стоящих за ними систем и сетей. Например, в рамках исследования "Ложный фасад" была обнаружена сеть связанных с лицами в России сайтов, которые выдавали себя за западные издания, а исследование сайтов-двойников разоблачило "клонированные" интернет-порталы ведущих западных изданий со слегка измененными веб-адресами, распространявшие манипулированный контент и дезинформацию. Таким образом известные западные СМИ косвенно становятся участниками этих действий, говорят в ЕС.

"Мы видим рост количества и качества прокремлевских кампаний", - констатировали чиновники. Они отмечают резкое увеличение масштабов подобной деятельности после 24 февраля 2022 года и отдельный всплеск в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне. В том, что касается дезинформации вокруг выборов, "Россия остается самым заметным и преобладающим игроком", говорят в Евросоюзе. Речь идет о целенаправленной скоординированной кампании с задействованием разных социальных сетей, взаимодействующих друг с другом сайтов, использовании подобных сайтов в качестве источников и других видов деятельности.

Дезинформационные кампании играют на внутреннем недовольстве

Для создания контента используется внутреннее недовольство в странах ЕС - это чиновники назвали главным вызовом. По их словам, чаще всего эти кампании пользуются существующими дебатами или конфликтами и разжигают их с целью нагнетания напряженности, усиления недовольства и обострения дискуссии. Иногда для этого берется правдивая информация, в которую добавляется один "фейковый" элемент, иногда факты перекручиваются, выдергиваются из контекста, либо же распространяется абсолютная ложь, рассказывают эксперты. Среди главных тем - Украина, война России против Украины, миграция, изменения климата, ЛГБТК+, нарративы об "элитах против народа" и "традиционных ценностях". При этом тенденция такова, что данные сообщения подхватываются политиками в странах ЕС для внутренних целей, например, так было в Словакии, сообщила одна из экспертов.

Положительным фактором чиновники ЕС назвали то, что они не выявили ни скоординированной кампании дезинформации по всему Евросоюзу, ни массового манипулирования информацией в преддверии выборов в Европарламент. Однако с учетом вмешательства в выборы в США и Франции в 2010-х годах в Евросоюзе убеждены, что подобные риски сохраняются.