ЕС проверит Meta на предмет защиты от дезинформации

Европейская комиссия (ЕК) во вторник, 30 апреля, начала расследование в отношении социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской корпорации Meta, на предмет возможного нарушения закона о цифровых услугах (DSA). Компанию, в частности, подозревают в том, что она не предпринимает достаточных усилий для защиты пользователей от дезинформации из-за рубежа в преддверии июньских выборов в Европарламент.

Расследование направлено на то, чтобы "убедиться в том, что принимаются эффективные меры, в частности, для предотвращения использования уязвимостей Instagram и Facebook в результате иностранного вмешательства", заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По словам вице-председательницы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, регулирующие органы ЕС подозревают, что модерация в соцсетях Meta "недостаточно эффективна", что ей "не хватает прозрачности рекламы и процедур модерации контента".

Особое беспокойство Брюсселя вызывает отсутствие у Meta "эффективного" инструмента мониторинга в связи с тем, что корпорация объявила о прекращении использования сервиса CrowdTangle, который позволяет отслеживать и оптимизировать контент для социальных сетей. ЕК дала компании пять рабочих дней, чтобы сообщить, какие действия она предприняла для снижения рисков, связанных с выводом CrowdTangle из эксплуатации.

Нарушителям DSA грозят штрафы или даже запрет на работу в ЕС

Facebook и Instagram входят в европейский перечень "очень крупных онлайн-платформ", которые попадают под действие вступившего в силу в ЕС в 2023 году DSA. В соответствии с законом, крупные платформы и поисковые системы с аудиторией свыше 45 млн уникальных пользователей в месяц должны более строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам. В случае нарушения предписаний им грозят штрафы в размере до 6 процентов от ежегодного мирового оборота, при повторном нарушении возможен запрет на деятельность на территории Евросоюза.

Meta не стала комментировать суть расследования, заявив лишь о наличии "хорошо отлаженного процесса выявления и снижения рисков" на своих платформах. "Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Европейской комиссией и предоставления им дальнейших подробностей этой работы", - добавил представитель компании.