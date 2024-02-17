В Евросоюзе вступил в силу закон о цифровых услугах

Во всех странах Евросоюза в субботу, 17 февраля, вступил в силу закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), обязывающий интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг. Посты, пропагандирующие ненависть, агрессию или содержащие дезинформацию, подлежат скорейшему удалению.

Особая ответственность возложена на крупные онлайн-платформы, имеющие более 45 млн пользователей в ЕС, - такие как Facebook, Amazon и Google. Для очень крупных платформ нормы DAS применяются уже с 25 августа 2023 года. Они находятся под прямым надзором Еврокомиссии. Пользователи имеют возможность направлять жалобы на очень крупные платформу напрямую регулятору.

Германский закон о цифровых услугах

Правительство ФРГ в декабре 2023 года представило проект национального закона о цифровых услугах с целью адаптировать национальное право к нормам DSA. Он должен вступить в силу в ближайшие месяцы, после чего прежний немецкий Закон о защите прав в социальных сетях (Netzwerkdurchsuchungsgesetz, NetzDG) фактически утратит силу.

Независимая немецкая организация Hate Aid, оказывающая консультативную помощь людям, пострадавшим от кибербуллинга (травли в цифровом пространстве), выразила недовольство тем, что принятие в Германии Закона о цифровых услугах с самого начала сопровождается сильными задержками. В частности, Федеральное агентство по сетям своевременно не было официально определено в качестве надзорного органа. Это предположительно произойдет лишь после завершения соответствующей парламентской процедуры в начале мая.

В Hate Aid отметили, что это вызывает сильную неуверенность у пользователей и гражданского общества, поскольку в настоящее время отсутствуют возможности для подачи жалоб на нарушения в соцсетях и на онлайн-платформах.

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