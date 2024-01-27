В ФРГ требуют активнее бороться с российской дезинформацией

Германия была и остается целью российской кампании дезинформации. Для борьбы с ней нужны решительные меры на уровне ЕС.

После раскрытия крупномасштабной российской дезинформационной кампании на онлайн-платформе Х (ранее Twitter) сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) видит "острую необходимость действий" по защите демократии. Об этом Эскен заявила в интервью берлинской газете Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 27 января.

"Мы должны защитить нашу демократию и наше открытое общество от враждебных кибератак со стороны авторитарных государств, таких как Россия", - указала она. Москва ведет информационную войну со свободным миром. "Кибератаками на важнейшую инфраструктуру и конституционные органы, такие как германский бундестаг, а также с помощью широкомасштабных кампаний по дезинформации, российский режим пытается подорвать нашу социальную сплоченность и наш демократический порядок", - подчеркнула лидер СДПГ.

Эскен призвала прежде всего, на уровне ЕС принять более решительные меры против дезинформации в интернете. Новый закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Service Act, DSА) является потенциально эффективным инструментом против таких кампаний дезинформации.

Кроме того, отметила политик, чтобы остановить подобные кампании, необходимо усилить политический нажим на владельца соцсети X Илона Маска.

Хофрейтер: Необходимо большее противодействие кампании Кремля

Тем временем председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) указал в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), что, согласно анализу центра "ЕС против дезинформации", Германия наряду с Болгарией, Словакией и Сербией в 2023 году стала главной целью информационной войны Кремля. По его мнению, надо быть готовыми к тому, что и в нынешнем году Германия, вероятно, снова окажется в фокусе кампании российской дезинформации, учитывая, что в стране пройдет ряд земельных выборов, а также выборы в Европарламент. Это означает необходимость большего противодействия российской дезинформации и более точный мониторинг. По словм Хофрайтера, немцы еще недостаточно осознают, что "фашисты" из правопопулистской "Альтернативы для Германии" имеют сильного союзника за рубежом в лице России.

50 тысяч фейковых аккаунтов

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, министерство иностранных дел Германии раскрыло российскую кампанию по дезинформации в соцсети X. Целью этой кампании, по всей видимости, является усиление недовольства нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и срыв дальнейшей поддержки Украины. Эксперты выявили более 50 тысяч фейковых аккаунтов, распространяющих немецкоязычный контент.

В период с 20 декабря по 20 января эти аккаунты опубликовали более миллиона твитов на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства, якобы пренебрегающего собственным населением ради поддержки Украины.

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