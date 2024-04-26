Способен ли ЕС защититься от российского влияния?

Скандалы из-за иностранного влияния в Европарламенте и европейских столицах не утихают. В преддверии общеевропейских выборов чиновникам ЕС срочно нужно дать избирателям ответы на самые неприятные вопросы.

До выборов в Европейский парламент 6-9 июня остается лишь несколько недель, а в ЕС гремят все новые разоблачения предполагаемых российских - и не только - агентов влияния.

Особенно давно скандалы вокруг иностранного влияния сопровождают парламентариев ЕС. Первым был так называемый "Катаргейт": в декабре 2022 года прозвучали громкие обвинения в том, что евродепутаты и их сотрудники получали наличные в обмен на "особое отношение" к Катару, Марокко и Мавритании. С начала 2024 года в скандалах начала фигурировать Россия. Так, расследователи издания The Insider выяснили, что латвийская евродепутатка Татьяна Жданок много лет контактировала с российскими спецслужбами.

Затем Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука и интернет-портала Voice of Europe, утверждая, что они проводили в Европе пророссийскую операцию влияния. В связи с этими разоблачениями премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Москва платила евродепутатам за распространение российской пропаганды. Теперь Чехия и Европарламент добиваются введения санкций в отношении причастных к этому скандалу лиц на уровне всего Евросоюза. ЕП потрясен утверждениями о том, что нескольким из его 705 депутатов платили за пропаганду РФ и что они сотрудничали с Voice of Europe в то время, как Россия ведет незаконную войну против Украины, сказано в резолюции, принятой парламентом в четверг, 25 апреля.

Самое свежее разоблачение: в Германии начаты два предварительных расследования деятельности депутата Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah) по подозрению в получении денег из России и Китая. Одновременно арестован гражданин ФРГ по имени Цзянь Г., работавший помощником Кра и параллельно, как утверждает следствие - агентом китайских спецслужб.

Кто в Европе продвигает кремлевский нарратив

Евродепутаты понимают, что эти скандалы чреваты последствиями для репутации Европарламента. "Парламенту необходимо срочно прояснить, что произошло, а затем принять меры", - заявила DW в Страсбурге немецкая депутат Терри Райнтке (Terry Reintke), одна из двух ведущих кандидатов от партии "зеленых". По ее мнению, внутрипарламентское расследование должно быть завершено до выборов, "потому что граждане Европы заслуживают того, чтобы знать, что же за люди значатся в избирательных бюллетенях".

"Россия систематически поддерживает контакты с крайне правыми и крайне левыми партиями, а также другими деятелями и движениями, чтобы заручиться поддержкой институциональных субъектов в рамках Евросоюза для легитимизации своих незаконных и преступных действий", - сказано в тексте резолюции ЕП.

Мирослав Радаковский Фото: European Union 2024

Анализ результатов голосования и выступлений в Европарламенте показал, что эти партии действительно больше других симпатизируют России. Например, в январе словацкий евродепутат Мирослав Радаковский, которому, как утверждает резолюция ЕП, представители Москвы платили за наблюдение за парламентскими выборами в РФ в 2021 году, предрек разрушение Евросоюза "объединившимися славянами", а венгерская партия Fidesz открыто распространяет прокремлевские месседжи и пропаганду.

Повышенная активность спецслужб РФ

Сейчас большинство депутатов Европарламента требуют от лидеров ЕС разобраться с попытками иностранного вмешательства не только в европейских институтах, но и по всему Евросоюзу. Наибольшее беспокойство вызывает шпионская деятельность российских спецслужб. Анализ дел европейцев, осужденных за шпионаж в период с 2010 по 2021 годы, проведенный Шведским агентством оборонных исследований (FOI), показал, что за большинством из них стояла Москва. И это было еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Во времена геополитической напряженности активность разведывательных организаций разных стран возрастает", - заявил Майкл Йонссон из FOI в докладе, опубликованном еще в середине 2022 года.

После начала развязанной Кремлем войны страны ЕС провели массовую высылку российских дипломатов - за первые 11 месяцев войны против Украины в РФ вернулись почти 500 дипломатов, согласно исследованию Эльжбеты Кацы из Польского института международных отношений (PISM), проведенному в январе 2023 года. Большинство из этих дипломатов подозревались в работе на российскую разведку. По словам Кацы, хотя шпионская деятельность спецслужб РФ задокументирована на всей территории ЕС, она "особенно активна в странах, где расположена инфраструктура НАТО и штаб-квартиры международных организаций".

Санкции за российское вмешательство в дела ЕС

По этой логике, Бельгия, где находятся большая часть институтов ЕС, а также штаб-квартира НАТО, является главной мишенью. В связи с последними разоблачениями в Европарламенте ее премьер-министр Александр де Кроо неоднократно подчеркивал особую ответственность своей страны. Он и его чешский коллега призвали учредить отдельный санкционный режим в отношении России за вмешательство в демократические процессы Евросоюза. ЕС также следует решить, может ли недавно созданная Европейская прокуратура преследовать в судебном порядке виновных в таком вмешательстве, написали представители двух стран.

Александр де Кроо Фото: European Council

Как страна, временно председательствующая в Совете ЕС, Бельгия также запустила кризисный механизм для активного обмена информацией между странами-членами. "Он будет служить платформой, объединяющей всю необходимую информацию и все текущие действия для поддержания готовности и быстрого, скоординированного реагирования на уровне Евросоюза", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Хотя в последние годы сотрудничество между европейскими странами усилилось, особенно в сфере борьбы с терроризмом, разведка по понятным причинам остается одной из областей, которую все 27 стран ЕС трактуют как сугубо внутреннее дело. Но, как отметила в своем анализе Эльжбета Каца, многие страны ЕС имеют лишь "ограниченный оперативный потенциал" для борьбы со шпионажем, а их сотрудничество на уровне Евросоюза "затруднено из-за различий в восприятии угроз и отсутствия взаимного доверия". В качестве первого шага к укреплению сотрудничества она предлагает, чтобы внешнеполитическое ведомство ЕС хотя бы собирало отчеты об инцидентах по всей Европе.

Сможет ли Европарламент защитить себя к следующему созыву?

Что касается Европарламента, то расследование российского вмешательства, разоблачение потенциальных агентов влияния и их последующее наказание зависит от властей стран ЕС, поскольку это в их компетенции, пояснил DW представитель парламентской пресс-службы. Такое уголовное расследование уже ведет Бельгия.

Со своей стороны, председатель Европарламента Роберта Метсола и сам парламент намерены поддерживать такие расследования и сотрудничать с властями стран ЕС, "как мы всегда делали и будем делать".

В отношении депутата из Латвии Татьяны Жданок, подозреваемой в сотрудничестве с российскими спецслужбами, Европарламент ввел санкции: 10 апреля ее лишили суточных выплат за пять дней в сумме 1750 евро и права представлять парламент в составе делегаций на любых межинституциональных форумах до конца созыва.

Роберта Метсола Фото: FREDERICK FLORIN/AFP

Как сообщил источник DW, дело немецкого депутата Максимилиана Кра также было направлено в Консультативный комитет Европарламента для оценки предполагаемых нарушений Кодекса поведения и выработки дальнейших мер.

"Парламент серьезно относится к утверждениям о том, что некоторые политики в Европе действуют как распространители пропаганды Кремля и служат его интересам", - подчеркнул пресс-секретарь Европарламента, указав на ряд резолюций и реформ в области прозрачности, принятых ЕП после "Катаргейта".

Эксперт: Европарламенту нужен внешний надзор

Однако представитель антикоррупционной организации Transparency International в ЕС Николас Айосса заявил DW, что не верит в проведение Европарламентом действительно масштабных реформ, которые позволят по-настоящему обезопасить его от иностранного влияния.

"Им нужен независимый надзор, которого у них нет. Им нужен мониторинг внешней деятельности. Нужно больше раскрывать информацию о том, чем занимаются депутаты на стороне и кто им платит", - сказал Айосса. По его мнению, один из самых надежных способов противостоять злонамеренному влиянию в любом демократическом институте - это принятие самых строгих мер по обеспечению честности и неподкупности его членов.

В свою очередь, евродепутаты беспокоятся о том, могут ли они доверять собственным сотрудникам. "Мы не знаем, есть ли в личных делах сотрудников, которых мы нанимаем в свои офисы или даже в этот парламент, отметка, признающая их непригодными для получения секретной информации, - заявила после принятия резолюции о российском вмешательстве Европарламентом депутат из Дании Карен Мелькиор. - Ни одна служба безопасности ни в ЕС, ни на уровне его стран-членов не в состоянии дать оценку тому, правильный ли персонал нанимают члены Европарламента". По ее мнению, эта проблема должна быть решена к началу работы ЕП нового созыва в сентябре.





