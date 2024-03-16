В Латвии расследуют связи евродепутата Жданок с ФСБ

Служба госбезопасности Латвии начала расследование возможных контактов депутата Европарламента Татьяны Жданок с российской спецслужбой. Никакие подробности не разглашаются в интересах следствия.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала в рамках уголовного дела расследование предполагаемого сотрудничества депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает новостной портал Delfi.lv .

Издание указывает, что уголовное дело в отношении Жданок было возбуждено еще 22 февраля. Более подробных комментарии СГБ не предоставляет в интересах следствия, отмечает Delfi.

Расследование: Жданок отправляла отчеты в ФСБ

В конце января издание The Insider опубликовало расследование, в котором утверждалось, что депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно, сотрудниками Федеральной службы безопасности, и, в числе прочего, направляла им отчеты о своей деятельности. Расследование, проведенное при участии эстонских, латвийских и шведских журналистов, опиралось на взломанную электронную переписку Жданок, которая не отрицала подлинность электронных писем.

После публикации этих сведений Европарламент начал расследовать обвинения в связях с российскими спецслужбами в адрес евродепутата от Латвии. Жданок была исключена из своей политической группы и более не относится ни к какой фракции Европейского парламента.

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