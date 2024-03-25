Фезер: Мы видим "новый масштаб угроз" со стороны России

Европа "фактически переживает новый масштаб угроз, сопутствующих российской агрессии" в Украине за счет того, что Москва помогает доставлять к границам ЕС нелегальных мигрантов. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Süddeutsche Zeitung , опубликованном в понедельник, 25 марта.

По словам Фезер, Россия прибегает как к шпионажу и пропаганде, так и к "жестокой эксплуатации" людей из третьих стран, которых доставляют к границам таких стран, как Финляндия. Целью Кремля в этом случае является дестабилизация Запада, заявила министр.

Фезер отметила, что для Германии остается острой проблема распространения дезинформации и хакерских атак со стороны РФ - в том числе и перед грядущими выборами в ФРГ. По ее словам, в стране идет работа над системой быстрого обнаружения манипулятивных сообщений и "фейков" при помощи искусственного интеллекта "до того, как они станут большой волной, которая заполнит интернет".

Фезер обратила внимание на опасность ИГ

В этой же беседе министр отметила, что деятельность боевиков одной из ячеек "Исламского государства - группировки "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) - в данный момент представляет "самую большую исламистскую угрозу для Германии.

Фезер упомянула ИГИЛ-К в контексте реакции на теракт, произошедший 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", где несколько вооруженных людей расстреляли посетителей и подожгли здание. Ответственность за произошедшее на себя взяла именно "Вилаят Хорасан", хотя российские власти пытаются распространять версию об "украинском следе" в теракте.

По словам Фезер, задержания, произошедшие в ряде городов Германии в канун Нового года в связи с предполагаемой подготовкой теракта в Кельнском соборе, были связаны с защитой от действий ИГИЛ-К.

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