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Кельнский собор закрыт для туристов из-за угрозы теракта

Александр Дельфинов
7 января 2024 г.

Рассматривается запрос на экстрадицию в Австрию арестованного в канун Рождества подозреваемого в подготовке теракта гражданина Таджикистана. Второй фигурант арестован до 14 января.

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Полицейский автомобиль возле Кельнского собора
Полицейский автомобиль возле Кельнского собораФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Начиная с рождественских праздников в Кельне из-за террористической угрозы остается недоступным для посещения туристами символ города - Кельнский собор. Задержанный в канун Рождества в расположенном в ста километрах от Кельна городе Везель подозреваемый в подготовке теракта не будет освобожден - 30-летний гражданин Таджикистана помещен под арест, сообщает в воскресенье, 7 января, dpa.

Ранее сообщалось, что по запросу кельнской полиции районный суд Оберхаузена 25 декабря подтвердил в отношении таджика меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2024 года. Кроме него, в Везеле были задержаны еще четыре человека, но их отпустили.

В прокуратуре Кельна также рассматривается запрос на экстрадицию подозреваемого в Австрию, представитель полиции, сообщивший об этом, не стал уточнять детали, который содержит запрос.

Кроме того, в рамках расследования были задержаны еще четыре человека, трое из них, в возрасте 25, 30 и 38 лет, имели таджикское или узбекское гражданство и были взяты под стражу в Нёрвенихе округа Дюрен, а также в Дуйсбурге и Херне Рурской области, четвертый, 41-летний гражданин Германии турецкого происхождения, в Бохуме. Все кроме одного были отпущены в первый день 2024 года. Задержанный в Дюрене 25-летний гражданин Таджикистана помещен под арест, который может продлиться до 14 января.

Для теракта хотели использовать автомобиль

Предполагалось, что для исполнения теракта в Кельне мог быть использован автомобиль. 31 декабря сообщалось, что, по словам высокопоставленного руководителя кельнской полиции Франка Висбаума (Frank Wißbaum), при обыске подземной парковки рядом с собором полицейские собаки подали сигнал о запахе взрывчатых веществ. Теперь въезд в парковку и выезд из нее постоянно контролируют полицейские.

Террористическая угроза в Вене

Полиция также получила предупреждения о возможной террористической угрозе в Вене, где также была усилена охрана одного из соборов. 24 декабря в Вене были задержаны четыре человека. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - сейчас находятся в камерах предварительного заключения. В их отношении было начато расследование по подозрению в принадлежности к террористическому объединению в совокупности с террористическими преступлениями.

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