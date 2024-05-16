Скандал вокруг выплат из РФ: обыск в офисе депутата от АдГ

Бундестаг ФРГ лишил депутатской неприкосновенности Петра Быстрона, являющегося вторым номером правых популистов на выборах в Европарламент. После этого в его офисе прошел обыск.

Немецкие правоохранительные органы провели обыск в парламентском офисе депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петра Быстрона (Petr Bystron) на фоне подозрений в его связях с Россией. Парламентская фракция АдГ в четверг, 16 мая, сообщила также об обысках в личных помещениях Быстрона.

В свою очередь прокуратура Мюнхена заявила о "проведении расследования в отношении депутата бундестага" в связи с первоначальными подозрениями по статьям о взяточничестве выборных должностных лиц и отмывании денег. В рамках данного дела были проведены обыски в Берлине, Мюнхене, Эрдинге и Деггендорфе, а также на Майорке, указывается далее. При этом фамилия депутата не называется.

По этим данным, в обысках участвовали 11 прокуроров и около 70 полицейских. "Среди прочего изъяты документы и носители информации", - указывается в заявлении прокуратуры.

Быстрона лишили депутатской неприкосновенности

Утром в тот же день бундестаг лишил Быстрона, являющегося одним из ключевых кандидатов АдГ на июньских выборах в Европарламент, депутатской неприкосновенности. Из-за этого голосования была изменена повестка дня.

За данное решение проголосовали правящие СДПГ, "зеленые" и либеральная СвДП, а также оппозиционные ХДС/ХСС, Левая партия и ССВ. Депутаты "Альтернативы для Германии" воздержались.

Прокуратура начала проверку Быстрона после разоблачений в Чехии

Скандал в отношении Быстрона разгорелся после того, как власти Чехии в конце марта заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", распространявшей российскую пропаганду в Европе и подкупавшей европейских политиков. По данным немецкого издания Der Spiegel и чешской газеты Denik N, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, на котором регулярно публиковались призывы политиков из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши прекратить помощь Украине. Некоторым из них, как утверждает Denik N, за это платили деньги.

Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона. После этого депутаты Европарламента потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа Россией европейских политиков. В отношении Быстрона прокуратура Мюнхена начала проверку. Его партия призвала его снять кандидатуру с выборов в Европарламент и запросила письменное объяснение.

Петр Быстрон - второй номер в партийном списке немецких правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут 9 июня. 51-летний политик родился в Чехословакии и ребенком переехал с родителями в Германию. С 2017 года он является депутатом бундестага. Быстрон отрицает получение выплат из РФ.