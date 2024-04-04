Немецкий депутат от АдГ отрицает выплаты из России

По утверждению депутата бундестага Петра Быстрона, он не получал денег от россиян и платформы Voice of Europe. Глава МИД ФРГ связала скандал вокруг выплат РФ европейским политикам с гибридной войной Путина.

Депутат бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Петр Быстрон (Petr Bystron) опроверг получение денег от новостного сайта Voice of Europe, оказавшегося в центре скандала вокруг подкупа Россией европейских политиков. "Я ни разу не получал никаких денежных выплат или криптовалюты от сотрудника VoE (или какого-либо россиянина)", - утверждает он в заявлении партийному руководству, о котором в четверг, 4 апреля, сообщает dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Быстрон также написал о "кампании по диффамации против политиков из шести европейских партий", включая его самого. По его утверждению, предпринимается попытка не допустить получения правыми популистами хороших результатов на европейских выборах и предотвратить создание сильной фракции этих партий в Европарламенте.

В свою очередь чешская служба внутренней безопасности BIS не планирует разглашать содержание каких-либо аудиозаписей, имеющих отношение к данному делу. "Речь идет о разведывательных материалах, которые мы не публикуем", - сообщил представитель ведомства в Праге в ответ на запрос dpa.

Глава МИД ФРГ: РФ пытается подорвать европейские демократии

Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) связала скандал вокруг предполагаемых выплат из РФ европейским политикам с гибридной войной, которую ведет президент РФ Владимир Путин. Данные действия направлены на разрушение европейских демократий, заявила она в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Накануне председатели АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) сообщили, что требуют письменного заявления Быстрона не позднее четверга. В ближайшие дни руководство партии будет обсуждать дальнейшие действия в этой связи, заявил представитель партии.

Петр Быстрон является вторым номером в партийном списке немецких правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут 9 июня. 51-летний политик родился в Чехословакии и ребенком переехал с родителями в Германию. С 2017 года он является депутатом бундестага.

Предполагаемый подкуп европейских политиков

В конце марта власти Чехии заявили, что раскрыли "финансируемую из РФ сеть влияния", которая занималась распространением российской пропаганды в Европе и подкупом европейских политиков. В тот же день подробности опубликовали немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Denik N. По их данным, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, а в центре сети находится бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук.

На сайте Voice of Europe регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, как утверждает Denik N, за это платили деньги - в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на июньских выборах в Европарламент. По данным издания, речь идет о политиках из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши.

Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона. После этого депутаты Европарламента потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа Россией европейских политиков.

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