Немецкий депутат от АдГ отрицает выплаты из России

Немецкий депутат от АдГ отрицает выплаты из России4 апреля 2024 г.
Депутат бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Петр Быстрон (Petr Bystron) опроверг получение денег от новостного сайта Voice of Europe, оказавшегося в центре скандала вокруг подкупа Россией европейских политиков. "Я ни разу не получал никаких денежных выплат или криптовалюты от сотрудника VoE (или какого-либо россиянина)", - утверждает он в заявлении партийному руководству, о котором в четверг, 4 апреля, сообщает dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
Быстрон также написал о "кампании по диффамации против политиков из шести европейских партий", включая его самого. По его утверждению, предпринимается попытка не допустить получения правыми популистами хороших результатов на европейских выборах и предотвратить создание сильной фракции этих партий в Европарламенте.
В свою очередь чешская служба внутренней безопасности BIS не планирует разглашать содержание каких-либо аудиозаписей, имеющих отношение к данному делу. "Речь идет о разведывательных материалах, которые мы не публикуем", - сообщил представитель ведомства в Праге в ответ на запрос dpa.
Глава МИД ФРГ: РФ пытается подорвать европейские демократии
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) связала скандал вокруг предполагаемых выплат из РФ европейским политикам с гибридной войной, которую ведет президент РФ Владимир Путин. Данные действия направлены на разрушение европейских демократий, заявила она в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Накануне председатели АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) сообщили, что требуют письменного заявления Быстрона не позднее четверга. В ближайшие дни руководство партии будет обсуждать дальнейшие действия в этой связи, заявил представитель партии.
Петр Быстрон является вторым номером в партийном списке немецких правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут 9 июня. 51-летний политик родился в Чехословакии и ребенком переехал с родителями в Германию. С 2017 года он является депутатом бундестага.
Предполагаемый подкуп европейских политиков
В конце марта власти Чехии заявили, что раскрыли "финансируемую из РФ сеть влияния", которая занималась распространением российской пропаганды в Европе и подкупом европейских политиков. В тот же день подробности опубликовали немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Denik N. По их данным, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, а в центре сети находится бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук.
На сайте Voice of Europe регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, как утверждает Denik N, за это платили деньги - в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на июньских выборах в Европарламент. По данным издания, речь идет о политиках из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши.
Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона. После этого депутаты Европарламента потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа Россией европейских политиков.
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