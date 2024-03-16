В Дюссельдорфе и Берлине прошли демонстрации против АдГ

В то время как на акцию АдГ в Дюссельдорфе против приема беженцев вышли до 100 человек, контрдемонстрация собрала примерно в 15 раз больше участников. В Берлине митинг прошел перед отделением близкого к АдГ фонда.

Около 1500 человек вышли в Дюссельдорфе в субботу, 16 марта, на акцию протеста против состоявшегося одновременно митинга правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), на котором собралось в 15 раз меньше участников: по данным правоохранительных органов - до 100 человек. В полиции агентству EPD сообщили, что демонстрации проходят мирно.

Сторонники АдГ выступали на демонстрации против того, чтобы заселять беженцев в уже годами пустующее офисное здание в районе Цоо. Организаторы контрдемонстрации обвиняют правопопулистов в разжигании вражды по отношению к беженцам. "Вместе мы выступаем за безгранично сплоченный Дюссельдорф", - говорится в их призыве выйти на акцию.

Демонстрация в Берлине перед фондом, связанным с АдГ

В тот же день, по оценкам полиции, около 200 человек провели в Берлине акцию протеста против АдГ и близкого к этой партии фонда имени Дезидерия Эразма (Desiderius Erasmus Foundation, DES) на центральном бульваре немецкой столицы Унтер-ден-Линден, где располагается одно из отделений фонда.

На многих плакатах в руках демонстрантов был изображен лидер фракции АдГ в ландтаге Тюрингии Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), которого суд официально разрешил называть "фашистом".

К демонстрации призвал Берлинский альянс за космополитизм и толерантность. По данным полиции, было зарегистрировано до 2000 человек.

В обращении организаторов митинга - Берлинского альянса за космополитизм и толерантность - говорится, что представители фонда имени Дезидерия Эразма постоянно выступают с антидемократических, расистских, ревизионистских, антисемитских и женоненавистнических позиций, а сам фонд, распространяя идеологию АдГ, способствует объединению и обучению лиц правой ориентации и является частью опасности, которую представляет собой правый националистический экстремизм.

Смотрите также: