Немецкая культура боится АдГ

Популярность АдГ вызывает тревогу в культурной среде Германии. Чего опасается немецкая культура? И как отвечает на рост правопопулистских настроений в стране и Европе?

Партия "Альтернатива для Германии"(АдГ), созданная в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, сегодня выступает с правопопулистских позиций, является националистически настроенной. Опросы показывают, что она активно и последовательно завоевывает голоса избирателей. Популярность правых популистов растет и среди немецкой молодежи. 22 процента граждан ФРГ в возрасте от 14 до 29 лет отдали бы свои голоса за ультраправую "Альтернативу для Германии", если бы выборы состоялись сейчас, - таковы результаты свежего репрезентативного опроса "Молодежь в Германии - 2024". По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос более чем вдвое.

Для объединения культурных деятелей под названием "Многие" ("Die Vielen" ) это стало поводом принять ответные меры. 4,5 тыс. театров и культурных учреждений, входящих в эту организацию, активно ведут борьбу против правых популистов. Впереди - выборы в Европарламент и выборы на коммунальном и земельном уровнях. Члены объединения "Многие" видят в росте популярности АдГ угрозу демократии, без которой не будет свободы творчества.

5000 человек присоединились ко "Многим" после тайной встречи АдГ с неонацистами

Накануне выборов в Европарламент в 2019 году представители "Многих" инициировали протесты против партии "Альтернатива для Германии". Их кампания "Shield & Shine" объединила культурных деятелей из театральной и музыкальной среды и публику. "Многие" ставят перед собой задачу "растянуть тысячи демократических защитных щитов над всеми федеральными землями" и нейтрализовать "нормализацию правоэкстремистской политики в демократических парламентах". И, прежде всего, они намерены агитировать молодых избирателей, которые придут голосовать впервые, и тех, кто еще не определился, присоединяться к "движению зонтиков". Это название немецкие деятели позаимствовали у активистов из Гонконга.

Около 5000 человек изъявили желание подписать "Декларацию многих" ("Erklärung der Vielen") после того, как стало известно о тайной встрече АдГ. Представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ноябре 2023 года приняли участие в тайной встрече неонацистов в Потсдаме, на которой обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов иностранцев и граждан страны с миграционными корнями. В ответ по всей Германии прошли многотысячные акции протеста. Призыв объединения "Многие" противостоять правым популистам и бороться с ними путем креативных инициатив услышали на этот раз действительно многие.

Тем временем Бьёрн Хёке (Björn Höcke) из АдГ, один из самых радикальных немецких политиков, оказался на скамье подсудимых. Преступление, которое, как утверждает прокуратура, он совершил, на официальном юридическом языке звучит так: "Использование символики бывшей национал-социалистической организации". Такое обвинение было предъявлено Хёке, руководителю фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге федеральной земли Тюрингия, в ходе судебного процесса, который начался 18 апреля в окружном суде Галле. Речь идет о предвыборной речи политика 12 декабря 2023 года в городе Гера.

Какие угрозы видят деятели культуры в АдГ

Есть опасения, что если АдГ станет второй партией по количеству набранных голосов на выборах в бундестаг, которые пройдут в 2025 году, то в стране будут подавляться демократические настроения. В Саксонии, где АдГ одержала ряд важных побед, культурные деятели уже сейчас занимаются самоцензурой, ожидая победы этой партии на предстоящих коммунальных и земельных выборах, говорит Филине Риннерт (Philine Rinnert), член совета объединения "Многие" в Берлине. "Одному театральному фестивалю в Саксонии уже угрожает потеря финансирования", - дополняет она. Кураторы и художественные руководители фестиваля опасаются, что потеряют работу, если не будут соответствовать той монокультурной и враждебной по отношению к чужим культурам повестке, которую задают представители партии АдГ.

Даниэль Брунет (Daniel Brunet) - художественный руководитель Английского театра в Берлине. С начала основания объединения "Многие" в 2017 году он является его постоянным членом. Представители АдГ из земельного парламента в Берлине требуют предоставить им "персонализированные списки получателей средств для культурных фондов", чтобы таким образом отслеживать деятельность культурных учреждений, говорит он. Худрук берлинского театра опасается дальнейшего развития цензуры: "Тот факт, что они хотят получить именно эту информацию, заставляет нас нервничать". В Берлине, по словам Брунета, опасаются мести политиков АдГ за либеральные и прогрессивные взгляды.

Борьба за избирателей - дело не только политиков?

Объединение "Многие" запланировало перед выборами в Европарламент в 2024 году акции, которые будут длиться целую неделю в июне этого года. В них примут участие самые разные культурные учреждения по всей Германии.

Брунет также опасается, что правопопулисткие партии скоро будут доминировать и в Европарламенте - наряду с АдГ он имеет в виду представителей партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и правопопулистской партии ФИДЕС , лидером которой является Виктор Орбан.

Земельные ведомства по охране конституции в восточных землях Германии, например в Саксонии и Тюрингии, уже классифицировали региональное отделение популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) как "устойчиво правоэкстремистское". Но деятели культуры все равно обеспокоены: партия продолжает проводить избирательную кампанию, выдвигая слоганы "Wir machen die Deutschen selbst" ("Немцев мы делаем сами") и отгораживаясь тем самым от мигрантов.

"Германия - маяк надежды"

Благодаря снижению возрастного ценза на выборах в Европарламент впервые смогут проголосовать 16- и 17-летние немцы. "Многие" намерены бороться за новое поколение.

"Настоящие мужчины - правые ", - с таким заявлением обратился к молодежи в своем аккаунте в TikTok Максимилиан Кра (Maximilian Krah), лидер списка АдГ на выборах в Европарламент в 2024 году, который на днях был задержан по подозрению в шпионаже. В борьбе за голоса молодых избирателей он инсценирует себя как эксперт по свиданиям, который готов дать советы молодым людям. "У настоящих мужчин есть идеалы, настоящие мужчины - патриоты", - говорит он в своем ролике.

Максимилиана Кра подозревают в шпионаже Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

После жалоб на то, что политик Кра распространяет теории заговора и расистские взгляды, TikTok ограничил ему доступ в марте 2024 года и заблокировал некоторые видео. Эксперты по политтехнологиям уже давно высказывают опасения, что эта социальная сеть может повлиять на исход выборов.

Для Даниэля Брунета Германия - "маяк надежды в ЕС", потому что в послевоенное время в стране сделали ставку на плюрализм и свободу мнений в сфере культуры, а также потому, что страна принимает мигрантов. "Никогда больше театрам, операм и оркестрам, музеям, литературным и культурным центрам, кинотеатрам и средствам массовой информации не будет позволено поставить свою работу на службу антидемократам и фашистам", - значится в декларации инициативы "Многие". Это - прямая отсылка к прошлому Германии времен национал-социалистов. "Сейчас настало время противостоять человеконенавистничеству и разрушению нашей демократической культуры", - подчеркивают "Многие".