Канцлер Шольц заведет TikTok - для себя и правительства

Как отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц, в правительстве и министерствах уже несколько месяцев обсуждают, на каких онлайн-платформах им следует быть представленными, а на каких - нет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы создать для федерального правительства аккаунт в социальной сети TikTok, сообщает агентство Reuters. "Федеральное правительство тоже дискутирует на эту тему, и я думаю, что это было бы верным решением", - заявил Шольц вечером в четверг, 29 февраля, на встрече с гражданскими инициативами в Дрездене.

В TikTok активна правопопулистская АдГ

По словам канцлера, его уже давно спрашивают, почему в TikTok так активны популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), а социал- и христианские демократы - нет. Как отметил канцлер, в правительстве и министерствах уже несколько месяцев обсуждают, на каких онлайн-платформах им следует быть представленными, а на каких не следует.

При этом Олаф Шольц призвал жителей Германии вести активную социальную жизнь не только онлайн и осуществлять "контроль реальности" в обычной повседневной жизни. По словам канцлера, раньше люди больше общались в спортклубах, пабах, в семейном кругу, а в наше время некоторые находят союзников в соцсетях даже в том случае, когда их идеи абсурдны. Поэтому, уверен Шольц, надо уметь этим людям давать отпор в реальной жизни и говорить: "Что за чушь!"

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