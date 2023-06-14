Германия дарит на совершеннолетие 200 евро

Если во время пандемии немецкие власти уговаривали молодежь сидеть дома, то сейчас стимулируют выйти в свет. 18-летним начали раздавать деньги на оффлайновые развлечения.

По распространенному мнению, от недавно закончившейся пандемии коронавируса в Германии больше всего пострадали молодые люди и работники культуры. Школьники и студенты были фактически на полтора-два года лишены вечеринок, общения со сверстниками и, пожалуй, нормального образования (школы закрывались на длительные сроки). А закрывшиеся на те же полтора - два года театры, кинотеатры, концертные залы до сих пор не могут вернуться к допандемийному уровню заполнения залов, не говоря уже о том, что многие артисты фактически были лишены возможности заниматься любимым делом.

Пришло время возвращать долги. Власти Германии решили, что одним ударом можно убить двух зайцев: выделить бюджетные деньги на то, чтобы немецкая молодежь вернула себе утраченный навык "выходить в свет", а заодно помочь культуре. Проект "Культурный паспорт" (Kulturpass), который был анонсирован осенью 2022 года, начал работу в среду, 14 июня.

Кому и на что полагаются деньги?

Все жители Германии, которым в 2023 году исполняется 18 лет (гражданином Германии быть не обязательно) получат по 200 евро, которые с помощью специального приложения можно потратить на культурные развлечения (билеты в кино, на концерты, в театры и музеи), а также, например, на книги или музыкальные инструменты.

Важно, что правительство таким образом субсидирует локальные культурные учреждения местного, регионального значения, а не крупных культурных игроков.

Еще одно ограничение - запрет на виртуальность. Покупки должны быть сделаны (или хотя бы забраны) оффлайн. Нельзя потратить эти деньги на Amazon или Spotify - заказанную книгу или музыкальный инструмент придется лично забрать в небольшом местном книжном магазине. Нельзя посмотреть фильм в стриминге - необходимо ногами прийти в соседний кинотеатр. Если во время пандемии немецкие власти уговаривали молодежь сидеть дома, то сейчас стимулируют выйти на улицу.

Придется подождать до 18-ти

Всего, согласно подсчетам, так называемым "культурным паспортом", на который выделяется по 200 евро, могут воспользоваться 750 тысяч жителей Германии, которые отмечают в этом году совершеннолетие. Причем деньги выделяются только в момент, когда исполняется 18 - если день рождения будет в декабре, то ждать надо до декабря. Спешить не придется: деньги можно потратить в течение двух лет.

Всего немецкие власти выделили на проект 100 миллионов евро - этих денег хватит примерно на 60 процентов от 750 тысяч 18-летних этого года. Госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) уже заявила, что будет считать успехом, если предложением воспользуется хотя бы половина от тех, кому полагаются выплаты. А в случае, если денег не хватит и интерес будет больше, то власти обещают выделить дополнительные средства.

Смотрите также: