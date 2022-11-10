  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Молодая девушка в кабинке для голосования
Молодая девушка в кабинке для голосованияФото: Imago Images/photothek/L. Johannssen
ПолитикаГермания

Немцам разрешили голосовать на европейских выборах с 16 лет

Олег Соколенко
11 мин. назад

Гражданам ФРГ разрешили голосовать на общеевропейских выборах с 16 лет. Имеющих право голоса в стране станет больше на 2 процента. Новый регламент впервые будет применен на выборах в Европарламент в мае 2024 года.

https://p.dw.com/p/4JM9k

Гражданам ФРГ рарешили голосовать на общеевропейских выборах с 16 лет. Соответствующий законопроект, внесенный правящей коалицией СДПГ, "зеленых" и СвДП, одобрил 10 ноября парламент Германии - бундестаг. Ранее возрастной порог для участия в общеевропейских выборах составлял в стране 18 лет. По оценкам авторов закона, имеющих право голоса на этих выборах в стране теперь станет больше на 2,3 процента.

Как объясняется в тексте закона, 18-летний возрастной ценз лишал активного избирательного права множество людей, "которые берут на себя ответственность во многих сферах общественной жизни, могут и хотят участвовать в политическом процессе". Члены правящей коалиции также указывают, что на молодых людей особенно сильно влияют последствия некоторых политических решений, например в области соцобеспечения или борьбы с глобальным изменением климата.

Новый регламент впервые будет применен на выборах в Европарламент, которые запланированы на май 2024 года.

В ФРГ обсуждается голосование с 16 лет и на национальных выборах

В мае этого года Европарламент принял резолюцию, рекомендующую снижение возрастного порога для участия в выборах до 16 лет. В некоторых других странах ЕС возраст для голосования на европейских выборах уже снижен. В Австрии и на Мальте, например, в них можно участвовать с 16 лет, а в Греции - с 17.

В Германии уже несколько лет идет дискуссия о том, чтобы снизить до 16 лет возрастной ценз и на выборах национального уровня. Согласно данным исследования Shell, в  2019 году интерес к политике проявляло около трети молодежи ФРГ - довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими годами.

Смотрите также:

Трудный день для охраны президента ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021)

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021)

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
26 октября 2021 г.17:58 мин.
external

Немецкие "Отцы и дети": конфликт поколений

Немецкие "Отцы и дети": конфликт поколений

Население Германии стареет. Уровень рождаемости в стране падает. Интересы молодежи мало учтены. По мнению многих, молодые немцы слишком пассивно относятся к политике, которая остается прерогативой пожилых людей.
Политика16 сентября 2012 г.04:59 мин.
Александер Гауланд

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

Ключевые фигуры современной немецкой политики - в фотогалерее DW.
Политика29 сентября 2017 г.10 фото
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На въезде в Херсон

"Боимся второго Мариуполя и ждем ВСУ". Жители о Херсоне

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: фигуры, похожие на президента РФ Владимира Путина (слева) и главу МИДа РФ Сергея Лаврова стоят напротив друг друга. "Путин" просит "Лаврова", за спиной которого стоит чемодан с наклейкой "Бали": "Привези магнитики".

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Политика11 ч. назад
Белорусские добровольцы во время учений в Украине, март 2022 года

Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину

Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину

Конфликты13 ч. назад
Data Background - 3d Illustration

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Цифровые технологии13 ч. назад
Вид нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie в Шведте в восточной Германии

"Дружба" без "Роснефти": сырье для Шведта пошло через Польшу

"Дружба" без "Роснефти": сырье для Шведта пошло через Польшу

Экономика и бизнес6 ч. назад
вебстраница компании NSO Group на экране смартфона

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Политика19 ч. назад
Владивостокский морской торговый порт

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Экономика и бизнес20 ч. назад
На главную страницу