Немцам разрешили голосовать на европейских выборах с 16 лет

Гражданам ФРГ разрешили голосовать на общеевропейских выборах с 16 лет. Имеющих право голоса в стране станет больше на 2 процента. Новый регламент впервые будет применен на выборах в Европарламент в мае 2024 года.

Гражданам ФРГ рарешили голосовать на общеевропейских выборах с 16 лет. Соответствующий законопроект, внесенный правящей коалицией СДПГ, "зеленых" и СвДП, одобрил 10 ноября парламент Германии - бундестаг. Ранее возрастной порог для участия в общеевропейских выборах составлял в стране 18 лет. По оценкам авторов закона, имеющих право голоса на этих выборах в стране теперь станет больше на 2,3 процента.

Как объясняется в тексте закона, 18-летний возрастной ценз лишал активного избирательного права множество людей, "которые берут на себя ответственность во многих сферах общественной жизни, могут и хотят участвовать в политическом процессе". Члены правящей коалиции также указывают, что на молодых людей особенно сильно влияют последствия некоторых политических решений, например в области соцобеспечения или борьбы с глобальным изменением климата.

Новый регламент впервые будет применен на выборах в Европарламент, которые запланированы на май 2024 года.

В ФРГ обсуждается голосование с 16 лет и на национальных выборах

В мае этого года Европарламент принял резолюцию, рекомендующую снижение возрастного порога для участия в выборах до 16 лет. В некоторых других странах ЕС возраст для голосования на европейских выборах уже снижен. В Австрии и на Мальте, например, в них можно участвовать с 16 лет, а в Греции - с 17.

В Германии уже несколько лет идет дискуссия о том, чтобы снизить до 16 лет возрастной ценз и на выборах национального уровня. Согласно данным исследования Shell, в 2019 году интерес к политике проявляло около трети молодежи ФРГ - довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими годами.

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