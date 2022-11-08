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Канцлер Германии Олаф Шольц на 27-й Конференции ООН по изменению климата
Олаф Шольц на 27-й Конференции ООН по изменению климатаФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГлобальные темы

ФРГ выделит 170 млн евро на ущерб от изменения климата

Александра Иванова
1 ч. назад

Эпохи возрождения для ископаемых источников энергии наступить не должно, предупредил Шольц на Конференции по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе.

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Германия выделит 170 млн евро на помощь развивающимся странам в ликвидации ущерба от последствий изменения климата. С таким обещанием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в речи перед пленумом Конференции ООН по изменению климата в египетском Шарм-эш-Шейхе вечером в понедельник, 7 ноября.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш, говоря о негативных последствиях изменения климата на планете, предупредил более 190 стран-участниц конференции, что им придется заключить "или пакт о солидарности, или пакт о совершении самоубийства".

Глобальный зонтик от климатических рисков

170 млн евро, о которых говорил Олаф Шольц, должны быть направлены на финансирование глобального зонтика, защищающего от рисков, связанных с изменением климата, - Global Shield. Его создание инициировала Германия в нынешнем году во время своего председательства в "большой семерке".

На конференции в Шарм-эш-Шейхе вызывающий много дискуссий вопрос о предупреждении ущерба от последствий изменения климата и его ликвидации впервые был обозначен отдельным пунктом повестки дня.

Говоря о значимости перехода мировой экономики на возобновляемые источники энергии, Шольц отметил, что "жестокая война России против Украины" продемонстрировала миру, что этот шаг является необходимым и с точки зрения политики безопасности. "Эпохи возрождения для ископаемых источников энергии в мире наступить не должно", - предупредил канцлер Германии.

Ранее его кабинет подвергся резкой критике со стороны защитников климата, поскольку он постановил вернуться к использованию угольных электростанций и подписать новые контракты на поставку газа.

Борьба ООН с последствиями изменения климата

Генсек ООН Гутерриш также призвал не замалчивать тему ущерба, который изменение климата на планете наносит развивающимся странам. В качестве меры по его сокращению ООН представила 7 ноября план действий по созданию системы раннего оповещения о природных катастрофах, финансирование которой должно составить 3,1 млрд долларов (в пересчете: 3,1 млрд евро).

Кроме того, 25 стран объединились в Шарм-эш-Шейхе в альянс по борьбе с последствиями засухи.

Комментируя обещание Шольца выделить 170 млн евро на помощь развивающимся странам в преодолении последствий изменения климата, эксперт по климату благотворительной организации Brot für die Welt Забине Миннингер (Sabine Minninger) назвала его "важной мерой, направленной на то, чтобы помогать самым бедным людям глобального Юга снова вставать на ноги после экстремальных погодных явлений". Однако, учитывая масштабы проблемы, эта мера - недостаточная, добавила она.

Между тем правительство Германии пообещало также к 2025 году удвоить свой вклад в международную борьбу за защиту лесов - с одного до двух млрд евро.

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