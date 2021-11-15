Между страхом неудачи и чувством вины: что пандемия сделала с молодежью

В детской комнате мало что изменилось. Все та же кровать, на стене висят те же постеры. На письменном столе - толстый слой пыли. Файссал Шариф (Faissal Sharif) уехал из своей родной деревни в гессенской провинции, когда ему исполнилось 18 лет. Файссал мечтал поскорее покинуть гостиницу "У мамы", как в Германии в шутку называют родительское гнездо. Впереди его ждала учеба, путешествия, работа, собственная семейная жизнь. Но его планам не суждено было сбыться. В свои 24 года он снова оказался в родительском доме, но не по собственной воле. "В какой-то момент я начал думать, что потерпел крах", - откровенно признается Файссал.

Вместо свободы - возвращение в гостиницу "У мамы"

Планы на лето 2020 года у Файссала были самые радужные: дни проводить в лаборатории на факультете неврологии в Имперском колледже Лондона, который специализируется на медицине. А вечерами вместе с однокурсниками наслаждаться ночной жизнью в квартале Shoreditch и ходить на концерты Skepta, Stormzy, Dave. Но пандемия внесла свои коррективы. "Я уже предвкушал, сколько разных классных дел меня ждет параллельно с учебой. Но вдруг... Лондон просто вымер. Пандемия остановила жизнь. Никаких научных проектов, никаких каникул, никакой радости", - вспоминает молодой человек.

Файссал Шариф

Многие из его друзей были вынуждены вернуться домой. Тянуть на себе дорогостоящую аренду в Лондоне, не имея возможности подзаработать, и просто убивать время без учебы и досуга, - для многих это оказалось непосильным. Файссал, как и многие другие иностранные студенты, был вынужден вернуться домой - из мегаполиса в глубокую немецкую провинцию.

Молодые люди тоже пострадали во время пандемии

"Нам не хватает данных по всей Европе, - говорит Мерал Нур из Европейского объеденинения студентов. - Но, например, в Хорватии до пандемии вместе с родителями жили примерно 44 процента студентов, а после - почти 80. В других странах мы наблюдаем похожие тенденции".

Манон Дешайе работает в Европейском молодежном форуме, это организация объединяет сразу несколько студенческих союзов и представительств. По ее наблюдениям, именно молодые люди стали жертвами пандемии. "Для молодого поколения коронавирус означает ухудшение качества образования, больше стресса и полную потерю независимости", - говорит она.

Конечно, и до пандемии нельзя было говорить о том, что во всех странах молодые люди покидают родительское гнездо одновременно. Для стран Скандинавии, например, совершенно привычно, что дети рано приобретают независимость, в то время как на юге Европы это происходит позже. Везде есть свои культурные особенности и финансовые ограничения.

Большинство молодых людей в Европе покидают отель "У мамы" вскоре после окончания школы

Когда именно ребенок покинет родительское гнездо и начнет жить самостоятельной жизнью, зависит от разных факторов: общей ситуации на рынке труда, семейных традиций, характера. В условиях пандемии многие были вынуждены вернуться домой, хотя психологически они уже почувствовали себя свободными и самостоятельными людьми.

Мерал Нур подчеркивает, что такое вынужденное возвращение в родительское гнездо не всем далось легко. Особенно сложно этот шаг назад дался студентам - представителям ЛГБТ-сообщества, а также молодым людям из семей, где и до пандемии была сложная финансовая ситуация. Потенциал конфликтов после возвращения в семью был повышенным.

Для итальянки Джулии жизнь в семье во время локдауна была сложной, но она даже не думала о том, чтобы съехать от родителей. В условиях пандемии найти работу было невозможно. Кроме того, ее мама относится к группе людей с повышенным риском, поэтому важно было проявлять о ней заботу. "Я просто не решилась переехать в другую квартиру, у меня было ощущение, что я оставляю свою маму на произвол судьбы", - делится своим опытом Джулия.

По ее признанию, в Италии это совершенно номральное явление, когда дети долгое время живут вместе с родителями. "Моему брату - 30, и он обеспечивал всю нашу семью во время пандемии", - говорит девушка. Джулия съехала от родителей только в конце 2020 года, когда ситауация немного стабилизировалась.

Дети-бумеранги столкнулись с одинаковыми проблемами во всем мире

Дженнифер Капуто исследовала феномен детей-бумерангов в США. И пришла к выводу, что люди, которые из-за коронавируса были вынуждены вернуться жить домой к родителям, были чаще подвержены депрессиям и другим психологическим расстройствам.

Возвращение под родительскую крышу для многих стало нелегким испытанием

"Экономическая и социальная независимость считается одним из признаков успешного перехода во взрослую жизнь. Проживание отдельно от родителей тоже. Если эти цели не достигнуты, то у человека могут довольно быстро возникнуть чувства краха и неудачи", - подчеркивает американский исследователь.

Файссал знает из личного опыта, что возвращение в семью в связи с вынужденными обстоятельствами - сложный этап в жизни."На меня очень давила вся ситуация, я ощущал себя беспомощным, - говорит молодой человек. - И самое сложное было в том, что оказавшись дома, я снова стал ребенком. Неважно сколько тебе лет, для родителей ты всегда останешься ребенком".

Молодой человек закончил свое обучение. У него не было шумного выпускного - как и все обучение, вручение аттестатов прошло в онлайн-формате. Сейчас он работает в Берлине и приезжает навестить родителей раз в несколько месяцев. И как бы трудно ему не было во время пандемии, Файссал вспоминает это время с благодарностью. "Конечно, возвращение после Лондона в деревню к моим родителям стало для меня культурным потрясением, но и приятным одновременно. У меня есть место, куда я всегда могу вернуться", - говорит молодой человек.

Смотрите также:

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 1 Фотографируй себя каждый день по дороге в университет.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 2 Провали дважды экзамен, чтобы повысить уровень напряжения до предела, придя на третий, который будет твоей последней попыткой.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 3 Пока ты стоишь в очереди в кассу в студенческой столовой, начинай есть. Когда ты закончишь с обедом, но еще его не оплатишь, вернись за десертом и встань в конец очереди.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 4 Напиши любовное письмо, начиная со слов "Дорогая незнакомка" или "Дорогой незнакомец", и спрячь в университетской библиотеке в твоей любимой книге.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 5 Возьми с собой туристический каталог и отправляйся в отдел по организации обмена студентами. Скажи, что ты уже выбрал несколько направлений твоей мечты.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 6 Устрой вечеринку, которая закончится только тогда, когда полиция заберет стереосистему и усилители. Оставшееся время до рассвета скрась пением. Возьми с собой деньги для адвоката.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 7 В середине одного из рефератов поставь сноску с текстом: "Это все равно не будет читать ни один идиот, поэтому я могу писать полную чушь". Посмотри, произойдет ли что-то.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 8 Надень на выпускной ту самую одежду, которая была на тебе в первый день твоей учебы.

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 9 Задумайся над тем, что если бы у тебя была только одна жизнь, что бы ты стал изучать?

Что нужно успеть сделать за время учебы Совет № 10 В списке присутствующих на семинаре ставь "Эдвард Сноуден". Делай это снова и снова. Автор: Марина Борисова

