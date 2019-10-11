Немецкий рынок недвижимости: плохие новости для студентов

В начале ноября, когда в Германии ввели второй, более мягкий, локдаун, немецкие вузы стартовали зимний семестр 2020/2021. Как и планировалось, обучение проходит по гибридной модели: часть лекций и семинаров - очно, часть - на удаленке, в режиме онлайн.

Что удивило экспертов

Любопытно при этом, что цены на жилье в немецких кампусах продолжают расти. Как раз из-за пандемии аренда жилья для студентов вновь подорожала. "Корона" только укрепила тренд, который сохраняется уже шесть лет подряд. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института MMI (Moses Mendelssohn Institut). Он занимается, в частности, изучением рынка недвижимости. Совместно с порталом WG-gesucht.de ученые изучили ситуацию в 97 "студенческих" городах. И оказалось, что цены в этом году в среднем выросли с 389 до 400 евро за комнату в студенческой комуналке WG (по цене и условиям это сравнимо с комнатой в общежитии).

Для директора института Штефана Браукмана (Stefan Brauckmann) результат - неожиданный. "Большинство лекций и семинаров сейчас проходят в онлайн-форматах. Кроме того, многие иностранные студенты не едут в Германию. Исходя из этого, мы рассчитывали на снижение спроса", - заявил он немецким СМИ, комментируя новое исследование.

Лекция на удаленке

Если студентам не нужно искать жилье вблизи университета, так как большинство занятий проходит онлайн, то почему тогда спрос и цены растут? Немецкий эксперт объясняет это тем, что вопреки пандемии или как раз из-за нее желающих поступить в немецкий университет стало больше. У молодых людей сейчас нет альтернативы: получить опыт за рубежом очень сложно, устроиться на практику - тоже. Но немецкие абитуриенты не собираются сидеть дома и хотят вырваться из-под родительского крыла. Поэтому поступление в вуз для многих стало в этом смысле единственной возможностью.

Где самое дорогое жилье

Еще один интересный факт. В 2020 году цены на аренду жилья выросли сильнее как раз в тех городах, которые не пользуются популярностью у иностранных студентов. Если раньше это влияло на спрос, то сейчас все вузы оказались примерно в одинаковом положении. Например, в Кобленце комната в студенческом общежитии подорожала с 310 до 350 евро. В среднем, в городах с низкой долей иностранных учащихся цены выросли на 4 процента. А в городах, которые традиционно считаются особенно привлекательными для иностранных студентов, рост цен незначительный: он составил примерно 1 процент.

Что еще поразило экспертов? В 10 городах, в которых сохраняется напряженная ситуация на рынке недвижимости, студенту, в среднем, надо рассчитывать на 500 евро в месяц: это расходы только на жилье, включая коммунальные расходы. На эти 10 городов приходится более 770 тысяч учащихся. Это примерно четверть всех студентов Германии.

Где же самое дорогое жилье? Мюнхен (650 евро в месяц за комнату в студенческом общежитии) и его окрестности (550 евро) удерживают здесь сомнительные позиции лидеров. Далее в рейтинге самых дорогих городов для студентов - Франкфурт, Берлин, Штутгарт, Гамбург и Кельн. Напряженной, как ее называют эксперты по недвижимости, ситуация остается на рынке недвижимости в более чем 22 городах Германии.

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