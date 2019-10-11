 Немецкий рынок недвижимости: плохие новости для студентов | Учеба и работа в Германии | DW | 02.12.2020

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Учеба и карьера

Немецкий рынок недвижимости: плохие новости для студентов

Из-за пандемии многие занятия в немецких вузах проводятся на удаленке. То есть можно учиться из дома, не переезжая в кампус, и спрос на аренду жилья должен был бы упасть...

Подписывается договор на аренду жилья

В начале ноября, когда в Германии ввели второй, более мягкий, локдаун, немецкие вузы стартовали зимний семестр 2020/2021. Как и планировалось, обучение проходит по гибридной модели: часть лекций и семинаров - очно, часть - на удаленке, в режиме онлайн.

Что удивило экспертов

Любопытно при этом, что цены на жилье в немецких кампусах продолжают расти. Как раз из-за пандемии аренда жилья для студентов вновь подорожала. "Корона" только укрепила тренд, который сохраняется уже шесть лет подряд. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института MMI (Moses Mendelssohn Institut). Он занимается, в частности, изучением рынка недвижимости. Совместно с порталом WG-gesucht.de ученые изучили ситуацию в 97 "студенческих" городах. И оказалось, что цены в этом году в среднем выросли с 389 до 400 евро за комнату в студенческой комуналке WG (по цене и условиям это сравнимо с комнатой в общежитии).

Для директора института Штефана Браукмана (Stefan Brauckmann) результат - неожиданный. "Большинство лекций и семинаров сейчас проходят в онлайн-форматах. Кроме того, многие иностранные студенты не едут в Германию. Исходя из этого, мы рассчитывали на снижение спроса", - заявил он немецким СМИ, комментируя новое исследование.

Лекция на удаленке

Лекция на удаленке

Если студентам не нужно искать жилье вблизи университета, так как большинство занятий проходит онлайн, то почему тогда спрос и цены растут? Немецкий эксперт объясняет это тем, что вопреки пандемии или как раз из-за нее желающих поступить в немецкий университет стало больше. У молодых людей сейчас нет альтернативы: получить опыт за рубежом очень сложно, устроиться на практику - тоже. Но немецкие абитуриенты не собираются сидеть дома и хотят вырваться из-под родительского крыла. Поэтому поступление в вуз для многих стало в этом смысле единственной возможностью.

Где самое дорогое жилье

Еще один интересный факт. В 2020 году цены на аренду жилья выросли сильнее как раз в тех городах, которые не пользуются популярностью у иностранных студентов. Если раньше это влияло на спрос, то сейчас все вузы оказались примерно в одинаковом положении. Например, в Кобленце комната в студенческом общежитии подорожала с 310 до 350 евро. В среднем, в городах с низкой долей иностранных учащихся цены выросли на 4 процента. А в городах, которые традиционно считаются особенно привлекательными для иностранных студентов, рост цен незначительный: он составил примерно 1 процент.

Что еще поразило экспертов? В 10 городах, в которых сохраняется напряженная ситуация на рынке недвижимости, студенту, в среднем, надо рассчитывать на 500 евро в месяц: это расходы только на жилье, включая коммунальные расходы. На эти 10 городов приходится более 770 тысяч учащихся. Это примерно четверть всех студентов Германии.

Где же самое дорогое жилье? Мюнхен (650 евро в месяц за комнату в студенческом общежитии) и его окрестности (550 евро) удерживают здесь сомнительные позиции лидеров. Далее в рейтинге самых дорогих городов для студентов - Франкфурт, Берлин, Штутгарт, Гамбург и Кельн. Напряженной, как ее называют эксперты по недвижимости, ситуация остается на рынке недвижимости в более чем 22 городах Германии.

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    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Удобное расположение

    Кампус Адлерсхоф находится неподалеку от станции городской железной дороги S-Bahn и аэропорта Шёнефельд. До ближайшего здания Университета имени Гумбольдта - 10 минут пешком, до центра города - 30 минут на общественном транспорте.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Практичные новостройки

    Новые общежития достроили в конце июня 2016 года. С середины июля у студентов и научных сотрудников университета появилась возможность заселиться в апартаменты.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Комфорт превыше всего

    Все комнаты сдаются с мебелью: студенческие апартаменты оснащены письменным столом, кроватью, шкафом для одежды, книжными полками. На кухне - духовка, микроволновая печь и холодильник.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Оставаться на связи

    В общежитии уже проведен скоростной интернет, а также есть возможность подключить кабельное телевидение.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Высокие цены

    Стоимость такой однокомнатной квартиры площадью 24 квадратных метра - 450 евро в месяц без учета электричества. Двухкомнатные апартаменты обойдутся в 675 евро в месяц, трехкомнатные - в 900 евро.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Современный дизайн

    В отличие от многих общежитий апартаменты в кампусе Адлерсхоф оборудованы отдельной ванной комнатой. Дизайн в стиле минимализм позволяет чувствовать себя комфортно любому гостю.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    На любой вкус

    Для новых жильцов в Адлерсхофе уже приготовлено 153 миниатюрные квартиры. Эта студия площадью 38 квадратных метров стоит 620 евро в месяц.

  • Кампус Адлерсхоф

    Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

    Под боком

    Булочная, кофейня, супермаркет и аптека находятся в пяти минутах ходьбы от общежития. Прачечная работает 24 часа в сутки.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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