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Молодое поколение потребляет алкоголь
Фото: Michael Gstettenbauer/imago images
ЗдоровьеГермания

Алкоголизм среди немецкой молодежи: какова статистика?

Марина Борисова
12 мин. назад

В Германии наметился положительный тренд. Молодые немцы стали реже напиваться.

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Согласно многочисленным исследованиям, алкоголизм среди молодежи является глобальной проблемой. Но у Германии, похоже, появился повод для радости. Немецкая молодежь стала потреблять меньше алкоголя. По данным статистического ведомства в Висбадене, число молодых пациентов, оказавшихся в медицинских учреждениях по причине чрезмерного употребления спиртного, в 2021 году сократилось почти на пять процентов по сравнению с предыдущим годом. Всего было зарегистрировано 11 700 случаев сильного алкогольного опьянения. И это самый низкий показатель за последние 10 лет. А по сравнению с 2019 годом, то есть до пандемии коронавирусной инфекции, это почти на 43 процента меньше - тогда в больницы попали 20 300 молодых людей с алкогольным опьянением.

Одна из причин улучшения ситуации - меры по ограничению, которые были введены на время пандемии: закрытие баров, ресторанов, запрет на встречи и проведение вечеринок и так далее. Вторая причина имеет демографический характер. За последнее десятилетие группа в возрасте от 10 до 19 лет сократилась на 20 процентов: молодежи стало меньше.

Молодежь - в группе риска

Однако молодежь все еще остается группой риска в вопросах чрезмерного потребления алкоголя, как и мужское население Германии. В 2021 году среди пациентов клиник, страдающих алкоголизмом, было 70 процентов мужчин. 

Чрезмерное потребление спиртных напитков - это всегда риск для здоровья. Ежегодно 40 тыс. смертей в Германии эксперты связывают именно с алкоголем. Согласно "Алкогольному атласу-2022" (их регулярно публикует Немецкий онкологический научно-исследовательский центр - DKFZ - в Гейдельберге), пьянство распространено в первую очередь среди молодого населения: четверть подростков в возрасте 16 - 17 лет и примерно 30 процентов населения в возрасте от 18 до 25 лет употребляют алкоголь в чрезмерном количестве (мужчины - больше пяти бокалов за раз, женщины - больше четырех). 

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