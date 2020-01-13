 Еще по одной: как шнапс стал частью немецкой культуры | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.05.2021

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Культура и стиль жизни

Еще по одной: как шнапс стал частью немецкой культуры

Лекарство по рецепту, наркотик, социальный феномен, - у производства и потребления крепкого спиртного в Германии многовековая история. Как менялось к нему отношение немцев?

Шнапс с друзтями на День отца в Германии

Крепкий алкоголь объединяет в себе два полюса. Негативные последствия злоупотребления им известны: это наркотик, вызывающий зависимость и разрушающий здоровье. Но алкоголь - еще и культурный феномен. О том, как культура его потребления формировалась в Германии, рассказывает выставка в Баварском национальном музее в Мюнхене, которая открылась в конце мая.

Шнапс: от лекарства до застольного ритуала

Шнапс (от слова "schnappen" - "заполучить быстрым движением" - так в немецком языке обозначают крепкие алкогольные напитки. Обычно это дистилляты без добавок с содержанием спирта около 40 процентов. И хотя само слово "шнапс" получило распространение в 19-м веке, употреблять этот напиток начали гораздо раньше. В Средневековье крепкий алкоголь считался лекарством - примерно с 15-го века его назначали пациентам в минимальных дозах. Пить его до сильного опьянения и неадекватного поведения начали позже - на это указывают первые запреты на алкоголь в праздничные дни в начале 16-го века.

Емкость для шнапса в форме свиньи, 19-й век

Емкость для шнапса в форме свиньи, 19-й век

Сначала "жженое вино" (Branntwein), как тогда называли шнапс, делали из злаков, потом научились и из картофеля. Такое "вино" было популярно среди крестьян - оно было дешевле пива и виноградного вина. Постепенно шнапс стали ценить как продукт, умеренное потребление которого способно поднять настроение и улучшить общение в компании. Так он превратился в атрибут застолий и социальную компоненту.

Для алкогольных напитков использовались различные емкости. В мюнхенской экспозиции представлены более 60 различных сосудов, отражающих культуру потребления алкоголя за последние пять столетий. На постоялых дворах шнапс разливали из бутылок в простые стеклянные рюмки. Емкости в виде фигурок собак, свиней или медведей, а то и с эротическими очертаниями украшали столы на званых обедах и ужинах, которые устраивали аристократы, - такая посуда служила предметом для разговоров и развлечения гостей. В экспозиции представлена и самая старая деревянная бутылка из известных в Германии.

Деревянная бутылка 1618 года

Деревянная бутылка 1618 года

Она датирована 1618 годом и украшена надписью, свидетельствующей о том, что сосуд был подарком в знак дружбы.

Что и как пьют немцы

Первые упоминания о винокурне в Германии относятся к 1507 году. Особое распространение небольшие винокурни получили в 19-м веке. В частности, в 1830-е годы только в Пруссии их было около 17 тысяч. И если на севере больше специализировались на производстве шнапса из злаков или картофеля, на юге было развито изготовление крепкого алкоголя из черешни, яблока, груши или сливы. Местные власти поощрали выращивание плодовых деревьев, чтобы развивать сельское хозяйство и пополнять казну за счет налогов на алкоголь.

До сих пор киршвассер - буквально "вишневая вода" - или просто кирш - один из самых известных сортов шнапса в Германии. И сегодня многие немецкие винокурни, которые производят шнапс из фруктов (Obstbrand), традиционно расположены в центральной и южной части страны.

Киршвассер - известный сорт шнапса с юга Германии

Киршвассер - известный сорт шнапса с юга Германии

В 2020 году "фруктовый шнапс" хотя бы раз в месяц употреблял каждый десятый немец. По популярности он уступает травяным и сливочным ликерам, занимая примерно такие же позиции в рейтинге, как и водка. Всего в 2019 году (последние данные) каждый житель страны старше 18 лет в среднем выпил около пяти литров алкогольных напитков с высоким содержанием спирта. Однако начиная с 1970-х готов эта цифра постепенно снижается.

В целом в Германии изготовлением высокопроцентного алкоголя занимаются около пяти десятков предприятий. Для сравнения, по данным за 2019 год, пивоварен примерно в пять раз больше, а винодельческих хозяйств - в 240 раз больше. Многие производители крепкого алгоголя делают ставку на премиум-сегмент и гурманов. Как утверждают профильные объединения, эксклюзивные региональные напитки даже в пандемию приносят прибыль.

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    Автор: Клаус Ульрих, Александра Ёлкина


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