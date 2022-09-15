Алкоголь и немцы: сколько пьют в Германии

Алкоголь - реальная проблема для общества и угроза здоровью населения. Потребление спиртных напитков приводит к прямым (расходы на лечение, реабилитацию) и косвенным издержкам (расходы на пособия по безработице, снижение продуктивности и так далее) в размере 57 миллиардов евро в год. Доходы государства за счет налога на алкоголь при этом составляют 3,2 миллиарда евро. Кто и сколько пьет в Германии, какие существуют региональные отличия - об этом в новом издании "Алкогольного атласа по Германии" за 2022 год (Alkoholatlas Deutschland 2022 ).

Сколько пьют в Германии

Начнем с самого общего и главного показателя. В Германии потребляется 10,6 литра чистого алкоголя на душу населения в год. Средний показатель по странам Евросоюза - примерно 10 литров. Больше всего спиртное потребляют в Латвии и Чехии (почти 13 литров на душу населения), меньше всего - в Греции и Италии.

Алкоголь в Германии - продукт широкого потребления. Мужчины пьют больше и чаще, чем женщины, отдавая явное предпочтение пиву. По потреблению этого напитка Германия в европейском сравнении находится на четвертом месте - 5,6 литра алкоголя на душу населения в год. Но за последние 20 лет потребление пива в ФРГ сильно сократилось, как и потребление алкогольных напитков в целом. Что касается женщин, то они чаще выбирают вино.

Пьянство распространено в первую очередь среди молодого населения: четверть подростков в возрасте 16-17 лет и примерно 30 процентов населения в возрасте от 18 до 25 лет употребляют алкоголь в чрезмерном количестве (мужчины - больше пяти бокалов за раз, женщины - больше четырех).

"Алкоголь - это цитотоксин", - говорит социолог Кристина Руммель (Christina Rummel), которая возглавляет Немецкую службу по исследованию алкогольной и наркотической зависимости (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, DHS). По ее словам, для организма вреден каждый глоток. Чтобы придать проблеме более четкие очертания, в свое время установили пограничные значения, которые, к слову, большинство немцев регулярно превышают.

"Для женщин порог установлен в 12 граммов алкоголя в день, для мужчин - это 24, - говорит Руммель. - Разница в показателях объясняется отличиями между мужчинами и женщинами. В организме женщин содержится меньше воды, чем у мужчин. 24 грамма алкоголя - это действительно не так много. Примерно бокал шампанского. Это безопасно. А после второго бокала - уже опасно".

Пьют в Германии в разных регионах по-разному. Самое высокое потребление алкоголя наблюдается среди мужчин в Саксонии. Риски эксперты связывают с потреблением спиртного регулярно, то есть каждую неделю, и в довольно больших объемах (больше 20 граммов за раз для мужчин, 10 - для женщин). Меньше всего "рискуют" мужчины в Гамбурге. Среди женщин самый высокий процент тех, кто пьет спиртное часто и много, - в Баварии. Впрочем, у вопроса о том, как немцы пристрастились к алкоголю, есть исторические предпосылки.

Алкоголь и онкология

"Алкогольный атлас" регулярно публикует Немецкий онкологический научно-исследовательский центр (DKFZ) в Гейдельберге. Новое издание выпустили в рамках Недели борьбы с онкологическими заболеваниями, которая проходит по всей стране с 12 по 16 сентября. Почему? При упоминании алкогольной зависимости большинство сразу думают о риске попадания в дорожно-транспортное происшествие и, конечно, о печени. Но точно не об онкологических заболеваниях.

Вместе с тем алкоголь является существенным фактором: в 2022 году только в Германии ежегодно более 20 тысяч случаев заболевания раком и 8 тысяч смертей пациентов с онкологией ученые и медики связывают с употреблением алкоголя. Наибольшее влияние спиртное оказывает на развитие рака кишечника, гортани, печени, пищевода и груди. По данным DKFZ, алкоголь был причиной развития рака кишечника в 45 процентах случаев.

В целом спиртное может влиять на появление более 200 различных заболеваний, среди них - сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, поражение нервной системы. Ежегодно в Германии от последствий употребления алкоголя преждевременно умирают более 40 тысяч человек.

Какой риск алкоголь представляет для отдельного индивидума, зависит от целого ряда факторов. Значение имеют пол, вес, питание и хронические заболевания. Чем раньше человек начинает упортеблять пиво, тем выше угроза вреда и тем выше вероятность алкоголизма.

По словам социолога Кристины Руммель, не употребляют алкоголь в Германии "только четыре процента населения".

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