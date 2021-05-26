 Как немцы ″подсели″ на алкоголь: взгляд в историю | История | DW | 28.01.2022

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История

Как немцы "подсели" на алкоголь: взгляд в историю

В Германии и Европе любят вино и пиво. Но как случилось, что алкоголь так прочно укоренился в обществе?

Пиво

В мировом масштабе лидерами по потреблению алкогольных напитков традиционно являются европейские страны. Согласно данным портала Statista за 2019 год (это последние такого рода сведения), им достались все первые двадцать мест рейтинга самых пьющих стран планеты. Германия в нем делит 3-е место с Литвой. Но как потребление спиртного стало частью немецкой и европейской культуры?

А начиналось все с подгнивших фруктов…

Алкоголь вошел в жизнь наших предков около десяти миллионов лет назад, когда резкое изменение климата привело к дефициту источников питания. Нашим прародителям пришлось стать менее разборчивыми в пище и не пренебрегать даже падалицей - упавшими с деревьев на землю перезревшими плодами не первой свежести. Эти подгнившие плоды были калорийны и достаточно съедобны, однако из-за ферментации они отличались повышенным содержанием этанола. По итогам генетического анализа, проведенного учеными Калифорнийского университета в Беркли в 2015 году, именно тогда естественным образом и была поддержана мутация, которая привела к повышению активности фермента, ответственного за первый этап метаболизма этанола. Так что современный алкоголизм - это своего рода эволюционное похмелье, считают авторы этого изыскания.

Руины монастырской пивоварни XIII века в окрестностях бранденбургского городка Химмельпфорт

Руины монастырской пивоварни XIII века в окрестностях бранденбургского городка Химмельпфорт

Как полагают многие исследователи, древний человек оставил кочевой образ жизни и стал оседлым видом не только для того, чтобы возделывать землю и использовать зерна выращенных на ней злаковых растений для приготовления муки и запекания хлеба, но и для того, чтобы варить из этих зерен напиток, представлявший собой прообраз современного пива.

В 2018 году в пещере Ракефет на территории Израиля археологи обнаружили пивоварню возрастом 13 000 лет. На стенках найденных в ней каменных сосудов сохранились следы спиртного напитка, приготовленного на основе брожения. Как выяснили ученые, находки принадлежали представителям эпохи эпипалеолита, а именно - Натуфийской культуры, для которых пиво было непременной составляющей праздников и траурных церемоний.

Опьяняющие напитки и религия

Как пишет в своей книге "Bier: Eine Geschichte von der Steinzeit bis heute" ("Пиво: история от каменного века до наших дней") Гунтер Хиршфельдер (Gunther Hirschfelder), завкафедрой сравнительной культурологии Регенсбургского университета, в развитых древних цивилизациях пиво и прочий алкоголь потреблялись коллективно, в основном мужчинами, и эта церемония имела культовое значение. Употребление алкоголя, интоксикация и религия были тесно связаны друг с другом. Стоит вспомнить о таких античных богах виноделия, как Дионис или Бахус, которым поклонялись в Европе, а также о множестве библейских сцен, где упоминается вино.

Давид Младший Тенирс. Крестьяне, празднующие двенадцатую ночь (1635)

Давид Младший Тенирс. Крестьяне празднуют "Двенадцатую ночь" (1635)

Опьяняющие напитки были изобретены в древности почти на всех континентах. Степные народы Азии вкушали перебродившее кобылье молоко. В Японии около 2000 лет назад придумали рисовое вино саке. В Южной Америке инки стали авторами чичи - пива из кукурузы. А в германских племенах любили медовуху. Рассказывая о пирах, которые устраивали германцы, древнеримский историк Публий Корнелий Тацит в начале II века писал: "У них не считается зазорным пить без перерыва день и ночь".

Однако ошибается тот, кто думает, что в древние времена люди только и делали, что шатались в пьяном виде. С тем, сколько пили тогда, сегодняшний масштаб потребления алкоголя не сравнить, подчеркивает Гунтер Хиршфельдер и обращает внимание на то, что в древности из-за колебаний урожайности большинству людей постоянно не хватало еды - какой уж там алкоголь. Если кто и мог себе позволить алкогольные излишества и чревоугодия, то только представители знати, уточняет ученый.

Пивной суп - на завтрак детям

В Средние века населявшие европейский континент люди - те, кто мог себе это позволить - регулярно пили алкоголь в том числе и потому, что питьевая вода, которая практически не фильтровалась, была сильно загрязнена и зачастую становилась причиной эпидемий. Однако потреблявшиеся в те времена пиво и вино отличались крайне невысоким содержанием этанола.

Символ Мюнхена - вкушающий пиво Мюнхнер Киндл ( Мюнхенский ребенок). Гравюра 1888 года

Гравюра 1888 года. В Мюнхене ребенок пробует пиво.

Для немцев алкоголь был прежде всего питательной добавкой. К примеру, до XIX века на территории Германии как взрослые, так и дети ели на завтрак пивной суп - сытное блюдо с мясом, овощами, мучными клецками. Между тем для городских жителей с маленьким достатком и простых фермеров основным напитком оставалась вода.

Появление шнапса и непомерное пьянство

Опасность алкоголя для здоровья немцы по-настоящему осознали в XIX веке, когда их алкогольные привычки стали меняться и они начали переходить от пива и вина к крепким спиртным напиткам. Большую популярность обрел тогда шнапс. Этот напиток, изначально использовавшийся как лекарство, вдруг стали пить в огромных количествах. Так, к 1840 году мужчина в Пруссии выпивал в среднем около восьми литров чистого алкоголя в год. Хотя простые люди тоже пили, алкоголизм среди них не был распространен в такой степени, как среди людей с достатком, констатирует Хиршфельдер.

Баварский трактир XIX века

Баварский трактир XIX века

Как он пишет в своей книге, основными категориями людей, которые пили без меры, были мужчины из буржуазной среды, ремесленники, но в первую очередь - представители аристократии. Именно тогда и возникли первые общественные движения против употребления алкогольных напитков. Число тех, кто признавал вред алкоголизма, стало расти и среди медиков.

В XX веке отношение к алкоголю в Германии заметно изменилось: если у человека и появлялось желание пропустить стаканчик-другой, он чаще всего предпочитал это делать не днем, а вечером. В то же время даже в 1970-х годах немецкие работодатели обеспечивали своих сотрудников бесплатным пивом, пить которое в рабочее время совершенно не возбранялось. Во многих офисах всегда стояла наготове и бутылочка виски, с нетерпением дожидавшаяся своего часа. Причем открыть ее можно было и без особого повода.

За трезвый образ жизни

Сегодня такое себе представить трудно. Хотя в Германии нет общего запрета на употребление алкоголя на рабочем месте - строгий запрет распространяется только на водителей, пилотов, полицейских и врачей, - вообразить себе сотрудника немецкой компании с бутылкой пива или бокалом вина в руке во время рабочего дня практически невозможно.

Да и самым популярным напитком у немцев теперь стал кофе. По данным портала Statista за 2020 год, среднестатистический житель Германии выпивает его до 168 литров в год. На втором месте - минеральные и лечебные воды (133,8 литра в год). Пиво же довольствуется третьим местом - 94,6 литра в год. Так что тренд на трезвый образ жизни в Германии налицо.

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


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