Местный патриотизм: чем гордятся немцы

Лишь в последние годы некоторые немцы стали время от времени открыто вывешивать у себя на балконах государственный флаг или прикреплять миниатюрные черно-красно-золотые триколоры к своим автомобилям. Такой "прорыв" произошел после того, как Германия стала хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2006 году, а ее национальная сборная завоевала на этих состязаниях почетное третье место.

Но вообще-то в большинстве своем немцы не любят открыто демонстрировать гордость за свою страну и задаются вопросом по поводу того, насколько громко нужно и можно ее выражать, не забывая о мрачных страницах истории Германии - Холокосте, Второй мировой войне, геноциде племен гереро и нама. Зато когда речь идет о родном городе или регионе, они не стесняются давать волю чувствам и с радостью говорят о них. Для таких случаев в немецком языке есть даже специальный термин - "местный патриотизм" (Lokalpatriotismus). Проявление местного патриотизма считается нормальным явлением и воспринимается с большой симпатией.

Не заказывайте в Дюссельдофе кельнское пиво!

Местный патриотизм немцев не базируется на соперничестве футбольных клубов. Конечно, такое явление тут тоже оказывает влияние, но неприязнь между жителями отдельных регионов существует с незапамятных времен - чуть ли не со второго или третьего века до Рождества Христова, когда только зародилась игра, отдаленно напоминающая современный футбол.

Знаменитый Кельнский собор

Возьмем, к примеру, таких давних соперников, как расположенные на Рейне города Кельн и Дюссельдорф. Они оспаривают первенство во всем, идет ли речь о футболе, пивоварении или карнавале. Их взаимная неприязнь уходит своими корнями в далекое прошлое, причем немаловажную роль тут играли деньги.

В то время как расположенный в 40 километрах к югу от Дюссельдорфа Кельн, за годы своего существования превратился из маленького, имевшего статус римской колонии поселения в крупнейший город Северного Рейна - Вестфалии, некогда представлявший собой крохотную средневековую деревушку Дюссельдорф пусть и не вырос до таких масштабов - зато стал административной столицей этой федеральной земли и одним из самых богатых городов Германии.

Принято считать, что вражда Кельна и Дюссельдорфа началась с произошедшей 5 июня 1288 года при местечке Ворринген битвы, одной из причиной которой стал конфликт архиепископа Кельна и графа фон Берга (Adolf V. von Berg), владевшего землями, где находился Дюссельдорф. Однако точных доказательств тому нет по сей день.

Пиво Alt и пиво Kölsch: какое лучше?

Как бы то ни было, конкуренция между двумя "рейнскими метрополиями", как Дюссельдорф и Кельн себя называют, продолжается вот уже более семи столетий. И не дай вам бог заказать в кельнском ресторане дюссельдорфское пиво Alt, а в Дюссельдорфе - Kölsch, которое родом из Кельна: вас просто испепелят взгядами.

Соседи поневоле

Сосуществуют без взаимной любви расположенные по соседству друг от друга Майнц и Висбаден, Франкфурт-на-Майне и Оффенбах, Дортмунд и Гельзенкирхен. Попробуйте спросить жителя Мангейма, какое место - самое красивое в соседнем Людвигсхафене. Вам однозначно дадут такой ответ: мост через Рейн, ведущий в Мангейм.

То же самое касается расположенных в земле Баден-Вюртемберг и соседствующих друг с другом регионов Швабия и Баден. Тому, кто не верит, можно посоветовать одно: рискните убедить кого-нибудь из баденского Карлсруэ, расположенного в часе езды от Штутгарта, в том, что он живет почти в пригороде швабского Штутгарта.

Берлин против всех

Берлин обожают как туристы, так и сами его жители. Зато в Германии репутация немецкой столицы не из лучших. Многие немцы, живущие за ее пределами, считают Берлин городом лентяев и хипстеров, которые только и знают, что сидеть на шее у государства и ничего не делать для своей страны.

А вот сами берлинцы считают свой город самым креативным и самым прекрасным в Европе и даже в мире. И лучшее доказательство этому они видят в том, что столица Германии, словно магнит, притягивает художников со всего света.

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