Берлин стал большим 100 лет назад (фото)

Закон о расширении границ Берлина (так называемый "закон о большом Берлине", нем. Groß-Berlin-Gesetz) вступил в силу 1 октября 1920 года - без малого 100 лет назад. И этому крупному событию в истории немецкой столицы берлинский музей Märkisches Museum посвятил выставку: "Хаос и прорыв" ("Chaos&Aufbruch"). Для публики она открывается 26 августа.
Чем примечательно событие столетней давности? Тем, что в 1920 году Берлин в одночасье, буквально за одну ночь стал третьим по величине городом планеты Земля (после Лондона и Нью-Йорка) - с населением 3,8 млн человек. В состав Берлина вошли шесть самостоятельных городов, окружавших столицу, а также другие территории, включая земельный участок с берлинским Городским дворцом. Было образовано 20 городских районов.
На выставке в Берлине
Как удалось сделать их единым целым? И удалось ли? С педантизмом и огромной любовью подошли кураторы к составлению нетривиальной экспозиции. Один этаж показывает Берлин таким, каким он был в 1920-м. Второй знакомит посетителей с Берлином сегодняшним. Собрано более 100 артефактов, подготовлены инсценировки исторических событий, у посетителей есть возможность послушать оригинальные аудио- и видеозаписи интервью с известными жителями столицы, а также с любившими и любящими ее гостями.
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Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин