Хмельная тайна немецкого пива (фотогалерея)

Примерно сто литров пива в год выпивает, в среднем, каждый житель Германии. Какое пиво самое вкусное? И почему?
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