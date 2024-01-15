На партию Ле Пен подали в суд за ее связи с Россией

Французская "Радикальная левая партия" подала в суд на партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен, обвиняя ее в коррупции и распространении пропаганды РФ. Левые радикалы опираются на журналистские расследования.

Французская "Радикальная левая партия" подала в суд на правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен, обвиняя ту в "тайных связях с иностранной державой" и "передачу информации иностранной державе". Об этом сообщило в понедельник, 15 января, агентство AFP.

По "иностранной державой" здесь имеется в виду Россия. "С 2014 года, с тех пор как "Национальный фронт" (название "Национального объединения" до 2018 года - Ред.) получил кредит от структуры, близкой к Путину, партия и ее руководство были коррумпированы и поощрялись к распространению российской пропаганды, призванной посеять хаос во Франции и во всей Европе", - заявили в "Радикальной левой партии".

Французские леворадикалы опираются при этом на ряд журналистских расследований. В частности, в декабре газета The Washington Post писала со ссылкой на документы одной из европейских спецслужб, что Кремль пытается снизить поддержку Украины во Франции и увеличить в этой стране количество сторонников сближения с РФ, продвигая во французском информационном поле свои пропагандистские нарративы. Согласно материалу WP, партии Ле Пен отводится в этом плане важная роль.

Российский кредит французских правых популистов

Кредит в "Первом чешско-российском банке" (ПЧРБ) "Национальный фронт" взял в сентябре 2014 года, через несколько месяцев после российской аннексии Крыма, которую Ле Пен назвала легитимной. В 2016 году ПЧРБ был признан банкротом, Центробанк РФ отозвал у него лицензию. Права на кредит тогда перешли к российскому АО "Авиазапчасть", которое занимается обслуживанием авиатехники за рубежом.

Вернуть кредит правые популисты должны была до сентября 2019 года, но, по данным газеты Le Parisien, не нашли на это денег. "Национальное объединение" (уже под новым названием) начало платить по кредиту только в апреле 2022 года. Теперь, утверждают французские СМИ, партия Ле Пен должна будет выплачивать в среднем по 322 тысячи евро каждые три месяца до 2028 года.

Партию Ле Пен признали рупором Кремля

В июне 2023 года был опубликован доклад Следственной комиссии парламента Франции, в котором констатировалось, что "Национальное объединение" стало "трансмиссионным ремнем" РФ, повторяя в своей риторике "российские формулировки". В частности, заявления партии по поводу аннексии Крыма "слово в слово повторяли официальные формулировки путинского режима", отмечалось в докладе. Его авторы также подчеркнули, что с приходом на пост председателя партии Марин Ле Пен "стратегия идеологического и политического сближения" с Россией "ускорилась и закрепилась".

Сама Ле Пен на ходе парламентских слушаниях в мае 2023 года заявила, что "никогда не находилась" под иностранным влиянием, а кредит в российском банке был взят "без политических обязательств" и якобы только потому, что французские банки на тот момент не захотели кредитовать "Национальный фронт". Кроме того, она указала, что кредит уже выплачен.

На выборах президента Франции в 2022 году Ле Пен вышла во второй тур, где набрала 41 процент голосов и уступила действующему главе государства Эмманюэлю Макрону.

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