Массовые беспорядки во Франции
Во Франции почти неделю шли массовые беспорядки, вызванные гибелью подростка от рук полицейского. В ряде городов протестующие громили магазины и банки, жгли автомобили. Фото с места событий - в галерее DW.
Печальные поледствия протестов
Протесты под Парижем вспыхнули в ночь на 28 июня из-за гибели подростка арабского происхождения, застреленного полицейским. Позднее беспорядки перекинулись на несколько других городов. Протестующие поджигали автомобили и мусорные баки, громили здания. В результате продолжавшихся почти неделю бесчинств более 700 магазинов, супермаркетов, ресторанов и банков были разграблены или вовсе разрушены.
Причиной протестов стало убийство подростка
Причиной массовых беспорядков во Франции стало убийство полицейским юноши арабского происхождения в Нантере. Тот, будучи за рулем автомобиля, не подчинился требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу. Полицейский, открывший огонь по подростку, взят под стражу. Его обвинили в умышленном убийстве. На фото - место гибели подростка.
Беспорядки в нескольких городах
Беспорядки после гибели подростка вспыхнули в Нантере, а затем захватили несколько соседних городов в окрестностях французской столицы. Демонстранты поджигали мусорные баки, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Так выглядели улицы Марселя 1 июля.
Макрон отложил госвизит в Германию
На фоне протестов, охвативших ряд французских городов, президент Франции Эмманюэль Макрон провел экстренное совещание с правительством. На заседании межминистерской кризисной группы он осудил зачинщиков погромов и тех, кто использует ситуацию, пытаясь разжечь беспорядки. Макрон также был вынужден отложить запланированный на 1 июля государственный визит в ФРГ.
Прощание с убитым подростком
1 июля под Парижем прошла церемония прощания с 17-летним подростком, чья смерть от руки полицейского вызвала беспорядки в ряде городов Франции. На траурное мероприятие в мечети в Нантере собрались сотни человек. Вокруг здания была создана специальная зона безопасности. На фото - мать убитого подростка.
Будет ли в Париже режим ЧП?
На фоне беспорядков во Франции были отменены все культурные мероприятия и остановлена работа общественного транспорта, а к борьбе с погромами привлечены 45 000 полицейских. Однако в Париже не планируется вводить ЧП, заверил префект столицы.
От протестующих пострадала семья мэра
Группа протестующих в ночь на 2 июля протаранила на авто забор дома Венсана Жанбрюна, мэра Л’Ай-ле-Роза. Неизвестные въехали подожгли машину, на которой пробили ограждение, а также автомобиль семьи мэра и мусорные баки. Сам Жанбрюн (на фото) в это время находился на работе. Дома были его жена и двое детей. Нападавшие стали бросать в них петарды. Женщина и ребенок были ранены.
Сожженые автомобили и мусорные баки
В течение шести суток сотни демонстрантов поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. На этом фото - сгоревшее авто в Нанси.
В ходе беспорядков пострадали полицейские
В результате массовых беспорядков в крупных городах Франции, по данным МВД, 249 стражей порядка получили ранения в стычках с протестующими. В Нантере те подожгли автомобили, забаррикадировали улицы и вступили в столкновения с полицией. Нападениям подверглись полицейские участки в Реймсе и По. На площади Шатле в Париже были разграблены магазины и произошли стычки с полицией.
Полицейские задерживают протестующих
С момента начала беспорядков 27 июня число задержанных каждые сутки исчислялось сотнями - только в ночь на 2 июля было задержано 719 человек. На этом фото - протесты в Ницце 1 июля. Ночь на 3 июля СМИ назвали относительно "тихой". Сообщалось, что не было зафиксировано инцидентов на церемонии прощания с убитым подростком, которая прошла в мечети в Нантере.
Беспорядки перекинулись на Лозанну
Охватившие Францию беспорядки распространились и на Швейцарию. Больше сотни подростков и молодых людей собрались вечером 1 июля в центре Лозанны после призывов в соцсетях - они разбивали стекла в окнах и бросали камни в сотрудников полиции. По данным швейцарской полиции, были задержаны 7 человек, из них 6 - несовершеннолетние.