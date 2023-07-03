Массовые беспорядки во Франции

Группа протестующих в ночь на 2 июля протаранила на авто забор дома Венсана Жанбрюна, мэра Л’Ай-ле-Роза. Неизвестные въехали подожгли машину, на которой пробили ограждение, а также автомобиль семьи мэра и мусорные баки. Сам Жанбрюн (на фото) в это время находился на работе. Дома были его жена и двое детей. Нападавшие стали бросать в них петарды. Женщина и ребенок были ранены.