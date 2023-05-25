Ле Пен отвергла обвинения во влиянии на нее Путина

Лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отвергла обвинения в политическом влиянии на нее президента России Владимира Путина, сообщает агентство AFP в среду, 24 мая.

"Я никогда не была жертвой какой-либо попытки повлиять на меня", - заявила она в ходе парламентских слушаниях по вопросу об иностранном политическом вмешательстве. Комментируя кредит в размере 9,4 млн евро, полученный ее партией в 2014 году от Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), Ле Пен заявила, что получила деньги без каких-либо политических обязательств. "Если бы мне нужно было что-то взять на себя (обязательства. - Ред.), я бы этого не подписала", - подчеркнула она.

По словам Ле Пен, французские банки в то время не захотели вести дела с ее партией и она была вынуждена искать финансирование за границей. "Я взяла кредит у банка, а не у Владимира Путина", - сказала политик.

Российские деньги Ле Пен

"Национальное объединение" взяло кредит в ПЧРБ в 2014 году - через полгода после российской аннексии Крыма, которую Ле Пен поддержала. В 2016 году российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, который был признан банкротом. Права на кредит тогда перешли к российскому военному предприятию АО "Авиазапчасти" - правопреемнице созданной еще в советское время компании, занимавшейся обслуживанием авиатехники за рубежом.

В апреле прошлого года партия Марин Ле Пен начала выплаты кредита предприятию, которое к этому моменту уже находилось под американскими санкциями, писала The Wall Street Journal.

На выборах президента Франции в 2022 году Ле Пен вышла во второй тур, где набрала 41 процент голосов и уступила действующему главе государства Эмманюэлю Макрону.

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