 Партия Ле Пен начала выплаты кредита российской военной компании | NRS-Import | DW | 23.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

NRS-Import

Партия Ле Пен начала выплаты кредита российской военной компании

Находящаяся под санкциями российская компания "Авиазапачасть" получила права по кредиту, взятому "Национальным объединением" Марин Ле Пен в российском банке в 2014 году, пишет The Wall Street Journal.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

Партия кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "Национальное объединение" начала выплаты кредита российскому военному предприятию АО "Авиазапачасть", находящемуся под американскими санкциями, пишет в субботу, 23 апреля, The Wall Street Journal. Военной компании достались права по кредиту партии в "Первом чешско-российском банке" (ПЧРБ), взятом в 2014 году. После банкротства финансовой организации все кредиты перешли АО "Авиазапачасть", в том числе и взятые Ле Пен 9 млн евро. С учетом процентов ее партия теперь должна выплатить компании 12 млн евро. 

"Национальное объединение" будет выплачивать в среднем по 322 тысячи евро каждые три месяца до 2028 года. Мировое соглашение между "Национальным объединением" и АО "Авиазапчасть" было заключено в июне 2020 года - после того, как российская компания обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о невыплате кредитов, пишет WSJ со ссылкой на копию документа.

Соглашение стало выгодным для Ле Пен накануне выдвижения на президентские выборы во Франции, поскольку позволило ей отсрочить выплаты по кредиту почти на 10 лет, отмечает издание. Такой срок сильно превышает обычные кредиты французских политических партий, указали опрошенные WSJ эксперты по выборам. Изданию не удалось получить комментарии самой Марин Ле Пен, ее партии и российской компании.

Российские деньги Ле Пен

 "Национальное объединение" взяло 9 млн кредита в ПЧРБ в 2014 году. В 2016 году российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, который был признан банкротом. Права на кредит тогда перешли к "Авиазапчасти" - правопреемнице созданной еще в советское время компании, занимавшейся обслуживанием авиатехники за рубежом. Вернуть кредит партия должна была до сентября 2019 года, но, как писала газета Le Parisien со ссылкой на информированный источник, у партии не было на это денег. Стороны пришли к компромиссу в июне 2020 года - через несколько месяцев после объявления Ле Пен об участии в президентских выборах 2022 года.

В национальной комиссии Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию ответили WSJ, что заключенное соглашение "не может рассматриваться как косвенная помощь (России. - Ред.)", поскольку оно вносило поправки в существующий кредит, а не заменяло его.

Ле Пен отвечает критикам

Партия Ле Пен взяла кредит в сентябре 2014 года - через полгода после российской аннексии Крыма, которую, как отмечает WSJ, Ле Пен поддерживала. В 2022 году политик осудила российское вторжение в Украину и поддержала санкции против Кремля. 

На прошедших в минувшую среду теледебатах действующий президент страны Эмманюэль Макрон вновь напомнил Ле Пен об этом кредите. "Вы зависите от России и вы зависите от господина Путина. Когда вы обращаетесь к Путину, вы не разговариваете с главой другого государства, вы говорите с вашим банкиром", - сказал он. Ле Пен не отрицала факт кредита, объяснив, что сделала это из-за отказа французских банков давать ей деньги. О начавшихся выплатах во время дебатов она не говорила, отмечает WSJ.

Смотрите также:

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Прибытие жителей Мариуполя в Запорожье. Также в фотохронике войны в Украине от 22 апреля: обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, встреча солдат в Донецке, демонстрация против насилия над женщинами. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Всего 21 апреля в Запорожье из Мариуполя прибыли четыре автобуса, забравшие людей накануне. По гуманитарному коридору удалось эвакуировать 79 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска препятствуют вывозу из этого осажденного города 120 тысяч жителей, до сих пор там остающихся.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Еще одна фотография из центра для беженцев в Запорожье. Всего в этот город, по данным местных властей, за время войны прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, из них - почти 30 тысяч детей. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Харьков, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Полностью сгоревшая "Лада" в Киевском районе Харькова. В результате попадания российского снаряда в этот автомобиль 21 апреля погибли два человека. По данным Харьковской областной госадминистрации, за только одни эти сутки город был обстрелян 15 раз.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Спутниковый снимок: территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля, после тяжелых бомбардировок. Помимо украинских военных, удерживающих этот объект, по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, здесь в подземных убежищах находится около тысячи гражданских лиц.

  • Мариуполь, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Российская сторона объявила о взятии Мариуполя под контроль, несмотря на продолжающуюся оборону "Азовстали". В городе проводится поиск тел погибших жителей. Для транспортировки используются грузовые автомобили.

  • Мангуш, 21 марта

    Война в Украине - 22.04.2022

    Траншея длиной более трехсот метров в селе Мангуш под Мариуполем на одном из спутниковых снимков этого места, сделанных компанией Maxar во время войны. Траншея появилась здесь в конце марта. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этой братской могиле могут находиться тысячи трупов. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

  • Буча, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Масштабы захоронения в селе Мангуш могут во много раз превзойти увиденное после оккупации в Буче, где в 14-метровой братской могиле возле церкви было обнаружено семьдесят тел. Общее число жертв в этом городе под Киевом превысило 400 человек. Эта фотография на кладбище в Буче сделана 21 апреля. 60-летний Василий Мажниченко был убит шрапнелью.

  • Буча, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Еще один снимок из Бучи. За несколько дней до Светлого Христова Воскресенья пекарь-волонтер Ярослав Бурковский за работой. Пасхальные куличи для жителей этого города, только что переживших страшную трагедию.

  • Гостомель, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Поврежденная статуя в разрушенном храме в Гостомеле - еще одном городе Киевской области, который предстоит восстанавливать после российского вторжения и оккупации.

  • Козаровичи, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    На берегу Киевского водохранилища. Село Козаровичи в северной части Киевской области было освобождено в начале апреля. Эта и следующая фотография, сделаны 22 числа - спустя три недели.

  • Козаровичи, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Изрешеченный "Запорожец" около воронки от взрыва. Козаровичи находились в зоне боевых действий - много домов разрушено, много сожжено. Здесь же посреди улицы упал хвостовик от "Искандера", который можно было увидеть в репортажах украинских СМИ после освобождения этих мест.

  • Львов, 20 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Бомбоубежище во время воздушной тревоги во Львове - кто-то рядом за стеной слушает концерт, который здесь организовали для беженцев из разных регионов Украины, кто-то играет футбольным мячом...

  • Донецк, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Далее - два снимка российского агентства ТАСС из Донецка, куда на территорию "ДНР" из Мариуполя вернулся так называемый батальон "Сомали". Как сообщают российские СМИ, колонна военной техники въехала в город под крики "Ура!", а женщины дарили военным цветы.

  • Служащий батальона Сомали с цветами в Донецке, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Штурмовой батальон "Сомали" был создан в 2014 году и входит в состав вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР". Был выведен из Мариуполя после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии этого города.

  • Берлин, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    В последней части фотохроники - снимки из разных стран мира. В освобожденных украинских регионах сейчас ведутся расследования изнасилований и других преступлений, совершенных во время оккупации. 21 апреля перед зданием министерства экономики Германии в Берлине состоялась акция против насилия над женщинами во время войны. Одно из требований к немецким властям - отказаться от энергоносителей из РФ.

  • Сан-Маркос (Калифорния), 19 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Американский редактор комиксов Скотт Данбьер из Калифорнии вместе с художниками из разных стран мира работает над специальным сборником, средства от продажи которого будут направлены на помощь беженцам из Украины.

  • Бухарест, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Ребенок-беженец из Украины раскрашивает пасхальное яйцо в цвета национального флага в столице Румынии Бухаресте.

  • Лондон, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 21 апреля посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям в Лондоне. Члены королевской семьи пообщались с волонтерами, лично - с вернувшимися из Украины и по видеосвязи - с находящимися в этой стране. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрал для Украины более 360 миллионов долларов.

  • Лондон, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    В качестве постскриптума - своего рода инсталляция, которую кто-то связал и разместил на красном почтовом ящике в том же самом Лондоне: флаг Украины, желтые подсолнухи, розовая овечка и еще какой-то симпатичный зверь.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 26:26

Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

1,4 млрд евро для Украины вместо тяжелого оружия, но канцлер Шольц все равно под ударом. DW Новости  

Ад в Мариуполе и что сейчас думает Путин о встрече с Зеленским. DW Новости (22.04.2022)  

Также по теме

Emmanuel Macron et Marine Le Pen NEWS : Dbat tlvis de l entre-deux tours de l lection prsidentielle - 20/04/2022 FredericChambert/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

После теледуэли с Ле Пен Макрон остается явным фаворитом предвыборной гонки 21.04.2022

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен после трехчасовых теледебатов вступили в завершающий этап агитации перед вторым туром выборов президента Франции.

French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election, and French far-right Rassemblement National party presidential candidate Marine Le Pen sit prior to taking part in a French presidential election debate, in Saint-Denis, north of Paris, France April 20, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Второй тур выборов во Франции: кто победит - Макрон или Ле Пен? 23.04.2022

От того, кто победит во втором туре президентских выборов во Франции, зависит не только судьба французов, но и всей Европы. Каковы шансы у Макрона и почему Ле Пен является угрозой для ЕС?

Bildkombo | Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon und Valerie Pecresse Macron BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 25: French President Emmanuel Macron gives a news conference at the end of an EU Summit on March 25, 2022 in Brussels, Belgium. The Europeans do not want to be drawn directly into the crisis or deprive themselves of Russian gas a month after the Russian attacks on Ukraine began and unprecedented sanctions were imposed. Dursun Aydemir / Anadolu Agency Le Pen French presidential candidate Marine Le Pen speak during an AMF (association des maires de france) meeting in Paris on March 15, 2022. Photo by Eliot Blondet / ABACAPRESS.COM Melenchon French far-left presidential candidate Jean-Luc Melenchon speaks during a meeting with French mayors, in Montrouge, south of Paris, Tuesday, March 15, 2022. The two-round presidential election will take place on April 10th and 24th 2022. (AP Photo/Thibault Camus) Pecresse Les Republicains (LR) right-wing party's candidate for the 2022 presidential election Valerie Pecresse poses for pictures ahead of an interview for Dimanche En Politique on France 3 channel in Paris on March 20, 2022. Photo by Stephane Le Tellec/ABACAPRESS.COM

Французы выбирают президента 10.04.2022

Фаворитами гонки являются действующий президент Эмманюэль Макрон и представляющая правых популистов Марин Ле Пен.