Второй тур выборов во Франции: кто победит - Макрон или Ле Пен?

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От того, кто победит во втором туре президентских выборов во Франции, зависит не только судьба французов, но и всей Европы. Каковы шансы у Макрона и почему Ле Пен является угрозой для ЕС?
Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поборются за пост президента во втором туре выборов, который пройдет 24 апреля. В ходе первого тура Макрон опередил Ле Пен почти на четыре процента, набрав чуть более 27 процентов голосов. На третьем месте в гонке оказался лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержал каждый пятый избиратель. Представители традиционных партий - социалисты и консерваторы - потерпели историческое фиаско. Но, по прогнозам аналитиков, Макрону еще рано праздновать победу, хотя он и остается фаворитом предвыборной гонки.
Это показали и результаты прошедших в среду, 20 апреля, теледебатов между двумя соперниками - Макроном и Ле Пен. Почти три часа кандидаты в президенты обсуждали целый ряд вопросов - от социальной политики и изменения климата до запрета ношения хиджаба и войны в Украине. Макрону удавалось умело отбивать удары Ле Пен, которая обвиняла его в том, что во время его правления снизился уровень благосостояния французов. Сам он сначала напомнил сопернице о финансовом скандале, в котором она оказалась замешана, и ее возможных связях с Россией, а затем раскритиковал ее планы, касающиеся экологической политики и запрета на ношение мусульманской женской одежды, закрывающей лицо и голову. Если это произойдет, сказал Макрон, то Франция станет первой страной в мире, запретившей религиозные символы и это может привести к гражданской войне.
В конце дебатов Эмманюэль Макрон вышел победителем. Это подтвердили в ходе соцопроса и 59 процентов респондентов. Но все наблюдатели уверены в том, что проведенная теледуэль Макрона и Ле Пен не является решающей. "Это своего рода миф. Это ведь только один из многих факторов", - говорит Ариан Боген, политолог из Университета Северной Умбрии, в интервью французскому каналу France 24. Марин Ле Пен проиграла в 2017 году не потому, что она провела чудовищные дебаты, а потому что она подтвердила собственную некомпетентность. А Бернар Санан из Института социологических исследований Elabe считает, что оба кандидата - и Макрон, и Ле Пен продемонстрировали во время теледуэли свои слабые места. Каждый второй зритель считает Макрона высокомерным. А другая половина продолжает опасаться Ле Пен.
Самая большая проблема Макрона в том, что он успешно нивелировал все традиционные партии. И спустя 5 лет ни традиционные консерваторы, ни социалисты так и не пришли в себя. В первом туре они не набрали даже 10 процентов голосов и стали лишь ресурсом для проведения второго тура. Люди искусства, профсоюзы и бывшие президенты Олланд и Саркози призвали отдать голоса за Макрона. Но за ними нет политической поддержки.
Единственный существенный резерв (22 процента) - это избиратели левой партии Меланшона, из-за которых Ле Пен могла даже не пройти во второй тур. Но этим сторонникам социализма в стиле ГДР будет очень трудно сделать выбор во втором туре между Макроном и Ле Пен. "Ни тот ни другая", - написали студенты на плакате, вывешенном на стенах университета Сорбонны.
Меланшон призвал не отдавать голоса правым во втором туре выборов. Но он и не высказался прямо о том, кого необходимо было поддержать. При этом его избиратели разобщены. Сначала 33 процента из них хотели голосовать за Макрона, потом большинство воздержалось. Кристоф Кастанер, глава фракции Макрона в парламенте, предупредил воздержавшихся: "Не делать выбор означает играть в русскую рулетку".
И Ле Пен, и Макрон борются за одних и тех же избирателей, говорит Ариан Боген: "Макрон взял четкий крен влево, и это правильно, потому что консерваторы показали плохие результаты". В том, что касается пенсионной реформы или экологической политики, по ее мнению, это стало очевидным: "Но решающим фактором станет число тех, кто не проголосовал и не отдал свой голос. И не количество, а качество".
Если взглянуть, что кроется за фасадом социальной политики Ле Пен, станет очевидно, что речь идет о праворадикальных и правопопулистских планах. Для Европы избрание Ле Пен станет смертельным ударом. Начиная с вопросов экономической политики и миграции и заканчивая признанием прав ЕС партия Ле Пен имеет диаметрально противоположные взгляды с ЕС.
С единой политикой в отношении России и Украины в случае избрания Ле Пен можно было бы распрощаться. И военные последствия для будущего НАТО были бы драматичными; Франция - по сути единственная надежная военная сила в Европе. В ходе теледебатов Ле Пен заявила, что она не против Европы, но хочет, чтобы Европа изменилась. На что возразил Макрон ей, что "Европа похожа на дом, находящийся в коллективном владении", перестроить который нельзя просто так по своему желанию.
Французские избиратели в воскресенье должны сделать выбор между политиком-реформатором, который в сложных обстоятельствах подводит неплохие итоги своего первого президентского срока. Но его недостатком является высокомерие и то, что он далек от народа. По другую сторону - политик, у которой нет никакого опыта управления страной и которая может привести Францию к националистическому изоляционизму, последствия которого непредсказуемы.
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