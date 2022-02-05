Выборы президента Франции: новая дуэль Макрона и Ле Пен

Избирательный штаб нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона действует осторожно. В 2017 году Макрон праздновал прохождение во второй тур президентских выборов в знаменитом парижском ресторане La Rotonde на бульваре Монпарнас. На этот раз после оглашения результатов голосования в первом туре, который состоится в воскресенье, 10 апреля, он планирует выступить перед своими сторонниками на восточной окраине Парижа.

Таким образом Макрон хочет любой ценой избежать впечатления, что он считает собственную победу решенным вопросом, и той ауры буржуазного высокомерия, которая присуща его имиджу. Другими словами, на последних метрах предвыборной гонки действующему главе французского государства предстоит еще раз серьезно попотеть.

Шансы Макрона на переизбрание

Эмманюэль Макрон хочет добиться того, что не удавалось ни одному французскому президенту со времен Жака Ширака, а именно: переизбраться на второй срок. После начала войны в Украине до этой цели, казалось, было рукой подать: обеспокоенные французы сплотились вокруг своего президента - и его рейтинг в опросах вырос до 33%, а соперники остались далеко позади. Однако в последние дни картина изменилась: рейтинг Макрона снизился до 28%, а его правопопулистская конкурентка Марин Ле Пен буквально наступает ему на пятки с 23%.

Что же произошло? Французов беспокоит рост цен: хотя инфляция на уровне 4,5% в настоящее время и ниже среднеевропейского уровня, затраты на энергию в стране становятся все выше. На этом фоне избиратели уделяют большое внимание социальным темам: вероятности понижения качества жизни, беспокойству о сохранности традиций, проблемам, связанным с последствиями модернизации страны и системой социального обеспечения. Как и везде в Европе, именно повседневные проблемы в конечном счете определяют исход выборов.

Череда кризисов во Франции

На Макроне до сих пор висит ярлык "президент богатых людей" - а все потому, что после избрания на пост главы государства он понизил налоги для предприятий. Это стало одним из факторов, который привел к демонстрациям "желтых жилетов", начавшимся зимой 2018-2019 года из-за повышения цен на дизельное топливо. Эти уличные акции, в течение нескольких месяцев державшие в напряжении всю Францию, со временем переросли в непредсказуемое движение социального протеста. В итоге Макрону пришлось отложить один из своих основных проектов - реформу дорогостоящей и старомодной пенсионной системы. Его рвение к модернизации потерпело первое поражение.

Не успели утихнуть социальные волнения, как пандемия коронавируса заставила Францию и всю Европу замереть. После проблем на начальном этапе Макрону удалось хорошо справиться с кампанией вакцинации. В то же время он выплатил миллиардные компенсации, чтобы помочь компаниям и сотрудникам предприятий преодолеть социальные трудности. Однако, как и везде, во время пандемии правительству пришлось учиться на ходу, и сегодня многие избиратели считают промахи политики по борьбе с пандемией следствием нерешительности Макрона.

И вот, уже в ходе избирательной кампании 2022 года, у Макрона возникла новая проблема: так называемая афера McKinsey. За прошедшие пять лет правительство Франции потратило более миллиарда евро на услуги консалтинговых фирм, которые должны были подготовить для них экспертную оценку проектов реформ. Теперь власти столкнулись с обвинением в бессмысленной растрате бюджетных средств. Кроме того, утверждается, что и сами компании, нанятые правительством, не платили за свою работу во Франции налогов в полном объеме. Такие подозрения в бесхозяйственности играют на руку противникам Макрона.

Хамелеон Марин Ле Пен

На втором месте в президентской гонке, согласно предвыборным опросам, как и в прошлый раз, находится Марин Ле Пен с партией "Национальное объединение". Эта крайне правая партия, носившая до 1 июня 2018 года название "Национальный фронт", была основана отцом нынешней соперницы Макрона - Жаном-Мари Ле Пеном.

Ближайший преследователь Макрона - Марин Ле Пен

Марин Ле Пен приложила много сил, чтобы смягчить праворадикальный имидж партии и откреститься от "ядовитого наследия" своего отца. Сегодня она уже не выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС. Что касается ее дружеских отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, который даже одолжил ей денег на избирательную кампанию 2017 года, то тут Ле Пен удалось что называется переобуться в воздухе. Она просто сменила отношение к этому вопросу, а избиратели и не подумали возмущаться.

Но, прежде всего, Марин Ле Пен сделала то, что не удалось ее главному оппоненту: провела избирательную кампанию. Пока Макрон разговаривал по телефону с президентом Путиным, она неустанно объезжала провинции страны, чтобы поговорить с жителями Франции.

И вот результат: только 51% французов теперь считают ее угрозой. Это, несомненно, успех ее стратегии. В телеинтервью 2017 года Ле Пен четко сказала: "Большие политические линии, которые я защищаю, - это линии президентов Трампа и Путина". Но об этом, похоже, уже все забыли. Ведь во время избирательной кампании 2022 года Ле Пен говорила только о покупательной способности, пожимала сотни рук на десятках рынков и заверяла французов, что будет ограничивать цены на энергоносители и бороться за сохранение качества жизни.

Праворадикальный кандидат Эрик Земмур

Сам того не желая Ле Пен помог и экс-публицист праворадикального толка Эрик Земмур, несколько раз осужденный за разжигание ненависти. Своей резкой антиисламской и антимигрантской риторикой он привлек к себе огромное внимание в начале избирательной кампании. Одно время, согласно опросам, его рейтинг достигал 15%, хотя сейчас он и опустился снова до однозначных цифр. Для Марин Ле Пен Земмур стал подарком небес, поскольку он занял крайний правый фланг и она смогла представить себя на его фоне как умеренного политика центра. Так, Ле Пен приветствовала украинских беженцев во Франции, в то время как Земмур продолжал призывать к нулевой иммиграции.

Неожиданно оказал услугу Ле Пен: Эрик Земмур

Между тем газета Le Monde на прошлой неделе напомнила французам, что за умеренным фасадом Ле Пен по-прежнему скрывается правопопулистская партия, которая планирует перекройку французского государства и его демократических институтов. Сам Эммануэль Макрон, выступая 2 апреля на стадионе La Defense Arena в Париже во время своего единственного крупного предвыборного мероприятия, предупредил избирателей об угрозе со стороны правых: "Опасность экстремизма достигла новых высот, потому что (...) ненависть и "альтернативная правда" стали нормой".

Макрону предстоит нелегкая борьба

Даже несмотря на то что разница между рейтингами обоих главных кандидатов на выборах президента Франции 2022 года все больше сокращается, в стране пока не было ни одного опроса, который бы не предрекал победу Макрону во втором туре в конце апреля. В то же время разница в результатах действующего президента и Ле Пен, судя по всему, будет менее значительной, чем в 2017 году, когда Макрон получил в решающем голосовании поддержку 60% избирателей. На этот раз все зависит от того, сумеет ли он мобилизовать своих сторонников. Ведь многие французы до сих пор не определились в предпочтениях.

К тому же, Макрону придется задаться вопросом, а было ли правильно вступать в предвыборную гонку так поздно. Он хотел остаться в стороне от грязной борьбы между крайне левыми или крайне правыми кандидатами, не мараться в дебатах с идеологически мотивированными аутсайдерами. Но именно эту тенденцию к отстраненности многие французы и критикуют в отношении Эмманюэля Макрона. Они считают его компетентным, но далеким от народа и высокомерным представителем ненавидимой всеми элиты.

В новой дуэли между правым популистом и человеком центра десять других кандидатов остались позади. Среди них - Валери Пекресс, которая должна была вернуть свою консервативную партию на передний план. Ее рейтинг очень низок, как и у кандидатов из лагеря, сформировавшегося из остатков французских социалистов, которые даже не смогли договориться об общем лидере. Но несмотря на это, Эмманюэлю Макрону все же придется совершить чудо, мобилизовав своих избирателей между первым и вторым турами.

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